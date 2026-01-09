BBB tem mais uma moradora de Goiás confirmada: sem medo de cancelamento, ela quer recomeçar a vida no programa

09 de janeiro de 2026

Chaiany, de São João d’Aliança, é uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 26. (Foto: Reprodução/Instagram)

Chaiany Andrade, de 25 anos, entrou na Casa de Vidro do Centro-Oeste e disputa uma vaga no BBB 26 em dinâmica realizada no Conjunto Nacional, em Brasília (DF).

Natural de Brasília, ela foi criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, e afirma que quer entrar no reality para mudar de vida, buscando mais estabilidade para criar a filha Lara e melhorar as condições financeiras da família.

A candidata começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais, e engravidou aos 15, quando deu à luz a filha.

Chaiany diz que interrompeu os estudos ao concluir o 1º grau e relata que Lara nasceu com hidronefrose renal, condição em que apenas um dos rins funciona, passando por cirurgias e hoje vivendo bem aos 10 anos. Ela aponta isso como principal motivação para tentar uma nova fase no BBB 26.

Morando atualmente em São João d’Aliança, em Goiás, Chaiany relata que mantém uma relação estremecida com parte da família, incluindo pai e irmãos, e afirma que não teme cancelamento dentro do programa, citando que já enfrentou julgamentos ao longo da vida.

Ela também diz que pretende mostrar uma personalidade intensa no BBB 26 e informa que o público pode acompanhá-la nas redes sociais pelo perfil @chaiany.bbb26

