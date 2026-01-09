Método rápido promete gelar sua bebida em apenas poucos minutos

Nada é o que parece quando ciência simples redefine o tempo que sua bebida leva para gelar

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

No auge do calor, seja em festas ao ar livre ou na praia com as amizades, a busca por bebidas geladas é uma constante.

Tradicionalmente, esperamos muito que o refrigerador ou freezer façam seu trabalho, mas há um método caseiro que tem ganhado atenção por sua eficiência impressionante: a combinação de gelo, álcool e sal grosso.

Essa técnica viralizou nas redes sociais e promete reduzir drasticamente o tempo necessário para resfriar garrafas ou latas, e a explicação está na física por trás da mistura.

O princípio físico que torna esse método eficaz está na redução do ponto de congelamento de água. Quando sal grosso é adicionado ao gelo, ele faz com que a temperatura de fusão do gelo caia abaixo de 0 °C, um fenômeno conhecido como depressão do ponto de congelamento.

Isso significa que o gelo pode absorver mais calor da bebida antes de derreter completamente, acelerando o processo de resfriamento. Ao incluir álcool na mistura, o efeito se intensifica, já que o álcool também interfere na forma como a água congela, auxiliando a manter temperaturas ainda mais baixas no conjunto.

Na prática, o processo é simples e acessível: em um recipiente suficientemente grande para acomodar sua bebida, distribui-se uma camada de gelo, polvilha-se sal grosso sobre ela e adiciona-se uma pequena quantidade de álcool.

Em seguida, a lata ou garrafa é colocada nesse leito gelado. Em poucos minutos, o líquido interno atinge temperaturas muito baixas como se fosse apenas deixado sobre o gelo comum.

O segredo está no sal e no álcool facilitarem a absorção de calor do interior da bebida. Essa técnica não apenas é eficaz, mas também segura quando usada corretamente.

É importante, no entanto, manter precauções: o recipiente deve ser estável, e a mistura deve evitar contato direto prolongado com a pele, pois temperaturas extremamente baixas podem causar desconforto ou queimaduras pelo frio.

Além disso, o método funciona melhor com recipientes metálicos ou de vidro, que conduzem o frio mais eficientemente do que plástico.

Confira o tutorial completo:

