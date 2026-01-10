Entenda por que a Geração Z está cada vez mais triste, segundo especialistas

Estudos internacionais indicam que ansiedade, insegurança e pressão social têm reduzido a satisfação com a vida entre a Geração Z

Layne Brito - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

A geração Z, formada por jovens nascidos a partir do final dos anos 1990, vive um momento delicado quando o assunto é saúde mental.

Estudos recentes e análises de especialistas apontam que esse grupo apresenta níveis crescentes de tristeza, ansiedade e sensação de vazio emocional, mesmo vivendo em uma era de acesso facilitado à informação e à tecnologia.

Um dos fatores mais citados por especialistas é o impacto das redes sociais. A exposição constante a padrões irreais de sucesso, beleza e felicidade cria um ambiente de comparação permanente, afetando diretamente a autoestima.

Para muitos jovens, a sensação de estar sempre “atrasado” ou “aquém” dos outros se tornou rotina, o que contribui para o desgaste emocional.

Além disso, o contexto social e econômico pesa sobre o bem-estar da geração Z. Crises globais, instabilidade financeira, dificuldades de inserção no mercado de trabalho e incertezas em relação ao futuro ampliam a sensação de insegurança.

Muitos jovens relatam dificuldade em planejar a própria vida, o que gera frustração e ansiedade constante.

Os sinais dessa infelicidade aparecem de diferentes formas. Especialistas apontam sintomas como cansaço emocional persistente, desmotivação, dificuldades de concentração, alterações no sono e isolamento social.

Em alguns casos, esses quadros evoluem para transtornos de ansiedade e depressão, exigindo acompanhamento profissional.

As diferenças de gênero também influenciam esse cenário. Mulheres jovens tendem a relatar mais sofrimento emocional, muitas vezes relacionado à pressão estética e social. Já entre os homens, a dificuldade em expressar sentimentos e buscar ajuda faz com que muitos casos permaneçam invisíveis.

Para especialistas, melhorar o bem-estar da geração Z passa por ações que envolvem diálogo aberto sobre saúde mental, uso mais consciente das redes sociais, fortalecimento de vínculos afetivos e ampliação do acesso a serviços de apoio psicológico.

Cuidar da saúde emocional dos jovens é considerado essencial para garantir uma sociedade mais equilibrada e saudável no futuro.

