Idosos a partir de 60 anos podem solicitar documento através do Gov.BR que dá acesso a diversos benefícios

Se os seus dados estiverem atualizados no sistema social do governo, a emissão acontece de forma quase instantânea

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Governo do Paraná)

Idosos de todo o Brasil agora possuem uma ferramenta digital poderosa para facilitar a rotina e garantir direitos fundamentais com apenas alguns cliques.

Você sabia que completar 60 anos abre as portas para uma série de vantagens que vão muito além da prioridade em filas?

É comum que muitos cidadãos deixam de aproveitar benefícios importantes por acreditar que a burocracia é complicada ou que precisam enfrentar longas esperas em guichês.

No entanto, a tecnologia atual permite que você resolva tudo de casa, usando apenas o celular ou um computador.

O que é a Carteira da Pessoa Idosa

A Carteira da Pessoa Idosa funciona como um comprovante oficial para quem deseja acessar a gratuidade ou descontos em passagens de ônibus, trens e barcos entre diferentes estados.

Diferente de outros documentos, ela foca especificamente em brasileiros que possuem renda individual de até dois salários mínimos.

Atualmente, o governo federal disponibiliza esse documento de forma totalmente digital e gratuita através do portal Gov.br.

Assim, fica muito mais fácil comprovar sua condição sem precisar carregar diversos papéis ou comprovantes de renda toda vez que for viajar.

Quem pode fazer a solicitação agora mesmo

Para garantir o acesso aos benefícios, o cidadão precisa preencher alguns requisitos básicos definidos por lei.

Primeiramente, é necessário ter 60 anos ou mais. Além disso, a renda mensal não deve ultrapassar o valor de dois salários mínimos nacionais.

Outro ponto fundamental é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais.

Se os seus dados estiverem atualizados no sistema social do governo, a emissão acontece de forma quase instantânea.

Esses critérios existem para garantir que o auxílio chegue exatamente aos idosos que mais precisam de suporte financeiro para se locomover.

Passo a passo para emitir o documento online

O processo é simples e pode ser feito por você ou com a ajuda de um familiar. Siga estas etapas:

Acesse o site oficial: Entre no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br. Faça o login: Utilize sua conta do Gov.br. É importante que o seu nível de conta seja prata ou ouro para garantir a segurança. Escolha a opção de emissão: Clique no botão “Emitir Carteira de Pessoa Idosa” que aparece na tela principal. Salve o arquivo: O sistema gera um documento com QR Code. Você pode salvar a imagem no seu celular ou imprimir em papel para levar na carteira.

Onde buscar ajuda se encontrar dificuldades

Nem todos os idosos possuem facilidade com a internet, e não há problema nenhum nisso.

Caso o sistema online apresente erros ou você não tenha acesso a um computador, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa oferece todo o suporte necessário.

Lá, os funcionários podem atualizar seu Cadastro Único e imprimir a carteirinha para você.

Além disso, existe a Central de Atendimento 135, onde é possível tirar dúvidas e obter orientações sobre como proceder em casos específicos de suporte presencial.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!