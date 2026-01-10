Idosos a partir de 60 anos podem solicitar documento através do Gov.BR que dá acesso a diversos benefícios
Idosos de todo o Brasil agora possuem uma ferramenta digital poderosa para facilitar a rotina e garantir direitos fundamentais com apenas alguns cliques.
Você sabia que completar 60 anos abre as portas para uma série de vantagens que vão muito além da prioridade em filas?
É comum que muitos cidadãos deixam de aproveitar benefícios importantes por acreditar que a burocracia é complicada ou que precisam enfrentar longas esperas em guichês.
No entanto, a tecnologia atual permite que você resolva tudo de casa, usando apenas o celular ou um computador.
O que é a Carteira da Pessoa Idosa
A Carteira da Pessoa Idosa funciona como um comprovante oficial para quem deseja acessar a gratuidade ou descontos em passagens de ônibus, trens e barcos entre diferentes estados.
Diferente de outros documentos, ela foca especificamente em brasileiros que possuem renda individual de até dois salários mínimos.
Atualmente, o governo federal disponibiliza esse documento de forma totalmente digital e gratuita através do portal Gov.br.
Assim, fica muito mais fácil comprovar sua condição sem precisar carregar diversos papéis ou comprovantes de renda toda vez que for viajar.
Quem pode fazer a solicitação agora mesmo
Para garantir o acesso aos benefícios, o cidadão precisa preencher alguns requisitos básicos definidos por lei.
Primeiramente, é necessário ter 60 anos ou mais. Além disso, a renda mensal não deve ultrapassar o valor de dois salários mínimos nacionais.
Outro ponto fundamental é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais.
Se os seus dados estiverem atualizados no sistema social do governo, a emissão acontece de forma quase instantânea.
Esses critérios existem para garantir que o auxílio chegue exatamente aos idosos que mais precisam de suporte financeiro para se locomover.
Passo a passo para emitir o documento online
O processo é simples e pode ser feito por você ou com a ajuda de um familiar. Siga estas etapas:
- Acesse o site oficial: Entre no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br.
- Faça o login: Utilize sua conta do Gov.br. É importante que o seu nível de conta seja prata ou ouro para garantir a segurança.
- Escolha a opção de emissão: Clique no botão “Emitir Carteira de Pessoa Idosa” que aparece na tela principal.
- Salve o arquivo: O sistema gera um documento com QR Code. Você pode salvar a imagem no seu celular ou imprimir em papel para levar na carteira.
Onde buscar ajuda se encontrar dificuldades
Nem todos os idosos possuem facilidade com a internet, e não há problema nenhum nisso.
Caso o sistema online apresente erros ou você não tenha acesso a um computador, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua casa oferece todo o suporte necessário.
Lá, os funcionários podem atualizar seu Cadastro Único e imprimir a carteirinha para você.
Além disso, existe a Central de Atendimento 135, onde é possível tirar dúvidas e obter orientações sobre como proceder em casos específicos de suporte presencial.
