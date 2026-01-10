Motociclista é levado ao Heana após colidir com caminhão estacionado em Anápolis

Colisão aconteceu na manhã deste sábado (10), no Jardim das Américas; vítima estava consciente, mas desorientada, e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros

Com o impacto, o motociclista bateu a cabeça na estrutura do veículo de carga. (Foto: Reprodução)

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (10), em Anápolis. A ocorrência foi registrada na Rua Chile, no Jardim das Américas 1ª Etapa, e mobilizou equipes de resgate.

Segundo as informações apuradas, a vítima seguia pela região quando, ao se aproximar do cruzamento com a via, acabou colidindo com uma carreta que estava estacionada. Com o impacto, o motociclista bateu a cabeça na estrutura do veículo de carga.

No momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, ele estava consciente, porém apresentava confusão e falas desconexas. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A Polícia Militar (PM) também acompanhou a ocorrência e registrou a situação. A motocicleta foi liberada no local e entregue a uma responsável.

As circunstâncias do acidente devem ser analisadas pelas autoridades competentes.

