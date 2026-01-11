Churrasco sem fumaça e sem sujeira: novo tipo de carvão vira tendência e está conquistando os brasileiros

11 de janeiro de 2026

Fazer churrasco sem fumaça excessiva e sem aquela sujeira espalhada pelo quintal ou pela varanda está deixando de ser promessa e virando realidade para muitos brasileiros.

O carvão de coco e os briquetes ecológicos têm ganhado espaço no mercado e despertado interesse de quem busca mais praticidade sem abrir mão do sabor.

Diferente do carvão tradicional, esses modelos passam por processos de produção mais controlados, o que reduz a liberação de fumaça durante a queima.

O resultado é um churrasco mais limpo, com menos incômodo para vizinhos e sem o cheiro forte que costuma impregnar roupas e ambientes.

Outro ponto que chama atenção é a menor quantidade de resíduos. O carvão de coco e os briquetes ecológicos produzem menos cinzas e sujeira, facilitando a limpeza da churrasqueira após o uso. Para quem faz churrasco com frequência, essa diferença tem pesado na escolha.

A novidade tem atraído principalmente moradores de apartamentos e casas em áreas urbanas, onde a fumaça sempre foi um dos maiores obstáculos para manter a tradição do churrasco.

Com a redução do problema, muita gente voltou a usar churrasqueiras em varandas e espaços menores.

Churrasqueiros mais exigentes também têm demonstrado interesse. Além da queima mais estável, esses tipos de carvão mantêm a brasa por mais tempo e distribuem melhor o calor, o que ajuda no preparo uniforme das carnes.

Embora o preço ainda seja um pouco mais alto em comparação ao carvão comum, consumidores relatam que o custo-benefício compensa pela economia de tempo, menor desperdício e maior conforto durante o preparo.

Com a busca crescente por soluções práticas e menos agressivas ao ambiente urbano, a tendência é que o carvão de coco e os briquetes ecológicos ganhem ainda mais espaço. O churrasco, símbolo da cultura brasileira, vai se adaptando aos novos tempos sem perder sua essência.

