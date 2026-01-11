Homem mantém filha bebê como refém e ameaça matá-la em Abadiânia

Suspeito apresentava comportamento agressivo e tentou fugir com a menor; Polícia Militar foi acionada

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra unidade do Samu e chão repleto de sengue. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência de extrema gravidade mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (11), no Setor Central de Abadiânia, após um pai, em aparente surto psicótico e sob efeito de drogas, manter a própria filha, uma bebê de apenas 7 meses, como refém.

Conforme apurado pelo Portal 6, o suspeito, de 44 anos, se recusava a entregar a criança à mãe, de 29 anos. Testemunhas relataram que o homem apresentava comportamento agressivo, estava bastante agitado e chegou a apertar a criança, além de tentar fugir com o bebê nos braços, mas foi impedido.

A PM foi acionada e compareceu no endereço. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito dentro de um imóvel, segurando a criança e desobedecendo às ordens para que a entregasse. Durante a negociação, o homem passou a ameaçar matar o bebê caso os policiais se aproximassem.

Uma faca de serra estava próximo do suspeito, o que aumentou o risco à integridade da criança. Diante da ameaça iminente à vida do bebê, o comandante da equipe adotou o protocolo de intervenção e efetuou dois disparos direcionados aos membros inferiores do agressor, conseguindo neutralizá-lo.

Após intensa resistência, a criança foi retirada em segurança, sem ferimentos. O suspeito recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Durante buscas no local, realizadas com consentimento, os policiais encontraram uma substância análoga à cocaína. A mãe da criança informou que o comportamento violento e as alucinações do homem eram recorrentes, caracterizando um histórico de violência psicológica no ambiente familiar.

As partes envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Anápolis. O homem foi autuado em flagrante por cárcere privado, ameaça e posse de drogas para consumo pessoal, com agravantes previstas na Lei Maria da Penha. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

