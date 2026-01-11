TJGO abre inscrições para processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 3,5 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e selecionados terão carga horária que varia entre 20 e 30 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2026

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), destinado à captação de estagiários para atuação no Poder Judiciário goiano.

As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino superior — graduação e pós-graduação — para formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever de forma on-line, por meio do site do CIEE. O prazo segue aberto até o dia 05 de fevereiro deste ano.

Para participar da seleção, é necessário estar regularmente matriculado e com frequência efetiva em cursos vinculados ao ensino público ou particular, conforme os níveis descritos no Anexo I do quadro de vagas e no cronograma mensal do edital.

Os candidatos selecionados que estiverem cursando a graduação terão carga horária semanal de 20 a 25 horas, com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.550.

Já para os estudantes de pós-graduação, a jornada varia de 25 a 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 3.550.

Outras informações podem ser consultadas no edital do processo seletivo.

