Adeus, lavanderia: misturinha caseira deixa a roupa limpinha e não estraga a máquina de lavar

Vídeo publicado no Instagram por uma especialista mostra truque simples que evita resíduos, melhora a lavagem e protege a máquina

Layne Brito - 12 de janeiro de 2026

Um vídeo que circula no Instagram tem chamado atenção ao ensinar uma misturinha caseira que promete deixar as roupas mais limpas sem causar danos à máquina de lavar. A dica vem de uma especialista em limpeza doméstica e tem como foco um erro comum que muita gente comete no dia a dia.

Segundo ela, o grande vilão das máquinas é o uso do sabão em pó sem dissolver. O hábito faz com que resíduos se acumulem no fundo do equipamento, causando mau cheiro, entupimentos e até prejuízos ao funcionamento com o tempo.

A solução apresentada é simples e usa ingredientes comuns. A mistura leva sabão em pó, bicarbonato de sódio, detergente líquido e água quente. O segredo está justamente em dissolver bem o sabão antes de colocá-lo na máquina.

No passo a passo mostrado no vídeo, a especialista orienta colocar o sabão em pó em um recipiente, adicionar água quente e mexer até dissolver completamente. Em seguida, entram o bicarbonato e uma pequena quantidade de detergente, formando uma solução homogênea.

Depois disso, a mistura pode ser despejada normalmente na máquina, junto com as roupas. O resultado, segundo ela, é uma lavagem mais eficiente, roupas realmente limpas e zero resíduos acumulados no fundo do eletrodoméstico.

Além de melhorar a limpeza, o truque ajuda a prolongar a vida útil da máquina de lavar e evita gastos desnecessários com manutenção ou lavanderia. A especialista reforça que o método pode ser usado no dia a dia, especialmente por quem lava roupas com frequência.

A dica simples virou sucesso justamente por unir economia, praticidade e cuidado com o equipamento, algo que muita gente só percebe quando o problema já aparece.

