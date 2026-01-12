Cidade cria regras que obriga todos os moradores a ter uma horta em casa
Regras de um bairro obrigam famílias a destinar parte do terreno para hortas e pomares
Em um mundo cada vez mais urbano e distante da produção de alimentos, um bairro na Holanda vem chamando atenção por seguir o caminho oposto.
Em vez de prédios compactos e quintais de concreto, moradores são obrigados a reservar uma grande parte do terreno para o cultivo de alimentos, criando uma comunidade onde plantar faz parte da vida cotidiana.
O modelo funciona no bairro de Oosterwold, localizado na cidade de Almere, uma das áreas de expansão urbana mais inovadoras do país.
Ali, quem compra um lote precisa seguir regras claras de planejamento: aproximadamente 50% do terreno deve ser destinado à produção agrícola, seja com hortas, pomares, estufas ou pequenas áreas de cultivo.
A exigência não é simbólica. Sem cumprir essa regra, o morador não consegue aprovação para construir a casa.
A proposta faz parte de um experimento urbano que busca unir moradia, sustentabilidade e produção local de alimentos em um mesmo espaço.
A ideia é reduzir a dependência de alimentos vindos de outras regiões, estimular hábitos mais saudáveis e fortalecer a autonomia das famílias.
Muitos moradores cultivam legumes, frutas, ervas e até criam pequenos animais, compartilhando parte da produção com vizinhos ou vendendo o excedente dentro da própria comunidade.
Além da produção de alimentos, o bairro também funciona com menos infraestrutura tradicional.
Os próprios moradores são responsáveis por parte das vias internas, sistemas de drenagem e organização do espaço coletivo, o que reforça o senso de comunidade e responsabilidade compartilhada.
