Fim do aluguel: arrendamento imobiliário surge como alternativa para quem quer sair do aluguel

Modelo permite que o inquilino more no imóvel com contrato que prevê a possibilidade de compra futura, em condições previamente definidas

Gabriel Yuri Souto - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/ Freepik)

Com o valor dos aluguéis cada vez mais alto e as exigências rigorosas para aprovação de financiamento imobiliário, o arrendamento imobiliário com opção de compra tem ganhado espaço como alternativa para quem deseja sair do aluguel sem recorrer imediatamente aos bancos.

Nesse modelo, a relação começa como um contrato de locação, mas já inclui uma cláusula que garante ao inquilino o direito de comprar o imóvel no futuro.

Diferentemente do aluguel tradicional, as regras para a aquisição são estabelecidas desde o início, incluindo preço, prazo e forma de pagamento.

O contrato costuma ser dividido em duas partes. A primeira segue as normas da locação, tratando de aluguel, reajustes, manutenção e garantias.

A segunda define as condições da compra futura, como o valor do imóvel, o período para exercer a opção e a possibilidade de abatimento de parte dos aluguéis pagos no preço final.

O valor de venda pode ser fixado no momento da assinatura ou definido posteriormente, com base em avaliação de mercado.

Há também contratos híbridos, que combinam um preço inicial com critérios de valorização previamente acordados entre as partes.

A transformação do inquilino em proprietário não ocorre de forma automática. Para que a compra se concretize, é necessário que o morador manifeste formalmente o interesse dentro do prazo previsto no contrato.

Após essa etapa, é firmado o contrato definitivo de compra e venda, que só se consolida com o registro em cartório. Até lá, o ocupante permanece legalmente como locatário.

O arrendamento imobiliário também exige atenção aos riscos.

Em casos de inadimplência, uso inadequado do imóvel ou desistência, o contrato pode prever multas, perda de benefícios e retenção de valores pagos, conforme as cláusulas estabelecidas.

