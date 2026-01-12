Parque brasileiro lidera ranking da América Latina e Caribe e se torna o quarto mais visitado do mundo

Complexo de Olímpia supera gigantes internacionais, lidera na América Latina e consolida o interior paulista como potência do turismo mundial

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2026

Uma cidade do interior paulista voltou a surpreender o turismo internacional. Longe dos grandes centros e dos destinos tradicionais, Olímpia, em São Paulo, conquistou um feito que a coloca definitivamente no mapa global do entretenimento: um de seus parques aquáticos entrou para o seleto grupo dos mais visitados do planeta, superando empreendimentos operados por gigantes mundiais do setor.

Segundo levantamento internacional, o Thermas dos Laranjais encerrou 2024 como o quarto parque aquático mais visitado do mundo, com mais de 1,8 milhão de visitantes ao longo do ano. O desempenho garantiu ao complexo a liderança absoluta na América Latina e no Caribe, consolidando Olímpia como um dos principais polos turísticos do Brasil.

Mesmo com retração, liderança é mantida

Apesar de registrar uma leve queda no público em relação ao ano anterior, o parque manteve sua relevância global. Em 2023, o número de visitantes havia sido ainda maior, mas a redução não foi suficiente para tirar o protagonismo do empreendimento, que continuou à frente de parques ligados a marcas como Disney e Universal.

Na comparação regional, a vantagem é expressiva. O Thermas dos Laranjais aparece isolado na primeira posição da América Latina e do Caribe, à frente de concorrentes localizados em destinos turísticos tradicionais, como as Bahamas.

Olímpia em dose dupla no ranking mundial

O destaque da cidade não se limita a um único parque. Outro complexo aquático de Olímpia, o Hot Beach, também figurou entre os mais visitados do mundo.

Em 2024, o parque recebeu cerca de 1,1 milhão de pessoas, crescimento em relação ao ano anterior, e garantiu a 18ª colocação no ranking global.

No recorte regional, o Hot Beach ficou entre os quatro parques aquáticos mais visitados da América Latina e do Caribe, reforçando a força turística concentrada no interior paulista.

Interior paulista ganha projeção internacional

Os números confirmam uma tendência que vem se consolidando nos últimos anos: o crescimento dos parques aquáticos brasileiros no cenário internacional.

Olímpia, sozinha, concentra uma fatia significativa dos parques mais visitados do mundo, um feito raro para uma cidade fora dos grandes eixos turísticos globais.

Com a expansão da rede hoteleira, novos investimentos e a alta procura durante o verão, a expectativa da prefeitura é de que o município ultrapasse a marca de um milhão de turistas apenas na alta temporada de 2026, impulsionando ainda mais a economia local.

Como o ranking é elaborado

O levantamento é produzido anualmente pela Themed Entertainment Association (TEA), em parceria com as consultorias Entertainment + Culture Advisors (ECA) e The Park Database.

A pesquisa cruza dados oficiais fornecidos pelos parques, informações financeiras, análises de mercado e, mais recentemente, dados de geolocalização de dispositivos móveis para estimar o fluxo real de visitantes.

Além do volume de público, o estudo considera tendências do setor, impactos de novos investimentos e o comportamento do turismo ao longo do ano, o que torna o ranking uma das principais referências globais da indústria do entretenimento.

