Adeus às manicures: a tendência que chegou para ficar e permite mudar a cor das unhas com um click
Inovação tecnológica promete revolucionar o mercado da beleza com mais de 400 tonalidades que mudam em apenas cinco segundos
A rotina de marcar horário no salão e esperar atendimento pode estar com os dias contados. Uma nova tecnologia está chamando atenção no mundo da beleza ao permitir que as pessoas mudem a cor das unhas com apenas um clique no celular.
Conhecidas como “smart nails”, as unhas inteligentes funcionam por meio de microchips ultrafinos e pigmentos sensíveis à eletricidade.
Basta abrir o aplicativo, escolher uma entre as mais de 400 cores disponíveis e aguardar cerca de cinco segundos para ver a transformação acontecer.
A proposta combina praticidade, inovação e sustentabilidade, dispensando o uso de removedores e reduzindo o desperdício de esmaltes convencionais.
O acabamento é resistente à água, duradouro e o sistema pode ser recarregado como qualquer dispositivo eletrônico.
De acordo com fabricantes e especialistas do setor, as “smart nails” devem chegar ao mercado internacional ainda em 2026, com previsão de lançamento no Brasil até o início de 2027.
A expectativa é que a novidade transforme completamente o setor da beleza e reduza a necessidade de serviços tradicionais de manicure.
Com rapidez, estilo e tecnologia, essa tendência promete redefinir o conceito de cuidar das unhas — e pode muito bem marcar o fim de uma era.
