AGEVAP abre processo seletivo com salários de até R$ 10,9 mil e vagas em Goiânia

Seleção acontece em duas etapas, sendo análise curricular e experiência profissional e títulos

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Concurso público processo seletivo vagas
Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).

Ao todo, são 11 oportunidades disponíveis para os cargos de Especialista Administrativo (05 ), Especialista Ambiental (03) e Responsável Técnico (03).

As vagas são voltadas, prioritariamente, para atuação na filial da AGEVAP em Goiás, com lotação em Goiânia. Além disso, há uma vaga para Especialista Administrativo com local de trabalho em Resende (RJ).

Os interessados podem se inscrever de forma online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em formato PDF. O prazo para inscrição segue até o dia 11 de fevereiro, às 23h59.

A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular, com avaliação da formação acadêmica, experiência profissional e títulos; e entrevista, a ser realizada por videoconferência, com os candidatos classificados na primeira fase.

Todas as contratações ocorrerão sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com jornada de 40 horas semanais. As remunerações variam entre R$ 5.804,68 e R$ 10.908, a depender da função escolhida.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.

