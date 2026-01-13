Cavalo desgovernado corre por avenida movimentada e assusta motoristas em Goiânia

Animal foi flagrado em meio ao trânsito e gerou risco de acidentes

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Motoristas que passavam pela avenida 4ª Radial, próximo ao Setor Jardim das Esperanças, em Goiânia, se depararam com uma cena inusitada no final da tarde desta terça-feira (13).

Um cavalo desgovernado foi visto correndo pela via, aparentemente assustado, em meio ao fluxo de veículos.

Em vídeo obtido pelo Portal 6 mostra o momento em que o animal segue pela avenida enquanto carros reduzem a velocidade para evitar uma colisão.

Ao registrar a situação, um motorista comentou: “Só em Goiânia mesmo”, em referência ao risco inesperado no trânsito.

A presença de um animal solto nessas condições representa perigo tanto para o próprio cavalo quanto para motoristas, motociclistas e pedestres.

Um choque com um veículo pode provocar ferimentos graves, acidentes em cadeia e até mortes, além de expor o animal a lesões severas.

Até o momento, não há informações sobre a origem do cavalo nem se ele foi recolhido após o flagrante.

