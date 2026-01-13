Cavalo desgovernado corre por avenida movimentada e assusta motoristas em Goiânia
Animal foi flagrado em meio ao trânsito e gerou risco de acidentes
Motoristas que passavam pela avenida 4ª Radial, próximo ao Setor Jardim das Esperanças, em Goiânia, se depararam com uma cena inusitada no final da tarde desta terça-feira (13).
Um cavalo desgovernado foi visto correndo pela via, aparentemente assustado, em meio ao fluxo de veículos.
Em vídeo obtido pelo Portal 6 mostra o momento em que o animal segue pela avenida enquanto carros reduzem a velocidade para evitar uma colisão.
Ao registrar a situação, um motorista comentou: “Só em Goiânia mesmo”, em referência ao risco inesperado no trânsito.
A presença de um animal solto nessas condições representa perigo tanto para o próprio cavalo quanto para motoristas, motociclistas e pedestres.
Um choque com um veículo pode provocar ferimentos graves, acidentes em cadeia e até mortes, além de expor o animal a lesões severas.
Até o momento, não há informações sobre a origem do cavalo nem se ele foi recolhido após o flagrante.
