Professores de Goiás podem se inscrever para receber bolsa mensal de R$ 2.100

Inscrições seguem abertas até 20 de janeiro e contempla docentes da rede estadual com apoio financeiro por até dois anos

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Seduc Goiás)

Professores da rede estadual de ensino de Goiás já podem se inscrever para concorrer a uma bolsa mensal de R$ 2.100 por meio do programa Bolsa Mais Professores, iniciativa desenvolvida em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) e o Ministério da Educação (MEC).

O processo seletivo interno segue aberto até o dia 20 de janeiro de 2026 e oferece 178 vagas destinadas a docentes efetivos ou contratados temporariamente que atuam em unidades escolares elegíveis.

O benefício será pago por até 24 meses, com repasse direto da Capes, e está vinculado à participação em curso de especialização a distância, com carga mínima de 360 horas.

Podem participar professores em regência de classe ou à disposição para modulação, desde que atendam aos critérios previstos no edital.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seduc, e o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 2 de fevereiro de 2026.

Para acessar o edital completo, clique aqui.

