Regionalização de leitos de UTI em Goiás mudou realidade da saúde no estado

Antes presentes em apenas três cidades, leitos passaram a ser acessíveis em mais de 20 municípios

Natália Sezil - 13 de janeiro de 2026

Leitos de UTI. (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

Ocupando posições de destaque em Goiás, as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis significam, há vários anos, o destino de pacientes que precisam recorrer às Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Próximas umas às outras e concentradas na região Central, chegar até elas pode significar mais um desafio para quem já está com a saúde fragilizada: a capital fica a 281 km tanto de Uruaçu quanto de Formosa. A distância até Jataí é maior: 321 km.

Por isso, a regionalização dos leitos de UTI traz mudanças à realidade da saúde no estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), o número de unidades quase triplicou nos últimos sete anos.

Com 267 leitos em 2018, o estado chegou a conseguir atender, em 2025, 848 pacientes simultâneos em UTI. Os leitos estão distribuídos em mais cidades, cobrindo as cinco macrorregiões de saúde. Os tipos variam entre adulto, pediátrico e neonatal, seja em unidades próprias ou conveniadas de 24 municípios goianos.

O Hospital Estadual de Águas Lindas Ronaldo Ramos Caiado Filho (Heal), por exemplo, passou a oferecer 164 novos leitos, sendo 40 deles de UTI. Tornou-se uma opção à população do Entorno do Distrito Federal (DF) a partir de 2024.

Já o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em Goiânia desde 2025, inaugurou 60 leitos, incluindo UTI. A unidade atende via Sistema Único de Saúde (SUS), dedicada a pacientes de 0 a 17 anos, ou de 18 a 23 anos com câncer ósseo.

No Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), também na capital, 18 leitos da UTI Pediátrica, antes compartilhados, passaram por modernização no último ano para se tornarem ambientes privativos.

Em 2022, o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI), no Sul goiano, passou a contar com 10 leitos de UTI na ala pediátrica.

Outras cidades também receberam unidades do tipo e, consequentemente, leitos de tratamento intensivo. Jataí, Luziânia, São Luís de Montes Belos e Uruaçu compõem a lista. Este último conta com o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano.

Reconhecimentos

As unidades de saúde de Goiás já receberam alguns reconhecimentos à qualidade dos serviços prestados e ao acolhimento dos pacientes.

Em junho de 2025, por exemplo, a SES-GO divulgou que 31 serviços de saúde com UTI foram classificados como em Alta Conformidade às Práticas de Segurança do Paciente. O número corresponde a 39% dos hospitais municipais, filantrópicos, privados e estaduais.

A quantidade representa mais do que o dobro do que foi alcançado em 2024. À época, 15,7% das UTIs goianas haviam atendido aos padrões.

A Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente é voluntária, realizada anualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela considera 21 indicadores de estrutura e processo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!