Adeus, frango duro e borrachudo: ingrediente secreto para amaciar e deixar suculento

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

O frango é uma das proteínas mais consumidas no Brasil inteiro, mas também uma das que mais geram frustração na cozinha. Quando preparado de forma inadequada, o peito de frango tende a ficar seco, rígido e sem sabor.

A boa notícia é que a maciez não depende apenas do tempo de cocção, mas principalmente do que acontece antes de levar a carne ao fogo.

Um truque bombou na internet e mostrou que marinadas à base de ingredientes levemente ácidos e cremosos ajudam a quebrar fibras musculares e a reter umidade.

É nesse ponto que entra um ingrediente simples, acessível e muitas vezes subestimado, capaz de transformar completamente a textura do frango quando usado corretamente.

Ingredientes

– 1 peito de frango inteiro, sem osso

– 1 pote de iogurte natural (com apenas dois ingredientes)

– 2 colheres de sopa de azeite

– 2 colheres de sopa de limão espremido

– 1 colher de sobremesa rasa de sal

– Pimenta moída a gosto

– 2 colheres de sopa de cebola picada

– Ervas frescas a gosto (opcional)

Modo de preparo

Corte o peito de frango em filés ou mantenha inteiro, conforme a preferência. Em um recipiente ou saco próprio para alimentos, coloque a carne em tiras e acrescente o iogurte natural, o azeite, o limão, o sal, a pimenta, a cebola e as ervas.

Misture bem, garantindo que toda a carne fique envolvida pela marinada. Leve à geladeira e deixe marinando por, no mínimo, duas horas. Aqueça bem a frigideira antes de grelhar. Coloque o frango e deixe dourar sem mexer. Vire apenas uma vez e finalize o preparo.

O resultado é um frango visivelmente mais macio, úmido e saboroso. A combinação do iogurte com o ácido do limão atua diretamente nas fibras da carne, enquanto o cuidado no momento da grelha evita a perda de sucos naturais. Uma técnica simples que elimina, de vez, o frango duro do dia a dia.

Confira o tutorial completo:

