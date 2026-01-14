Tênis doce de leite: o calçado que virou febre entre famosos, combina com tudo e promete dominar a temporada em 2026

Tom caramelo virou o novo neutro queridinho da moda por combinar com praticamente tudo e deixar o look mais elegante sem perder conforto

Gabriel Yuri Souto - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Canva)

Se tem uma peça que está aparecendo cada vez mais nas redes sociais e no street style em 2026, é o chamado tênis doce de leite. Com tom caramelo, entre o bege e o marrom claro, ele virou tendência justamente por ser fácil de usar, combinar com produções básicas e ainda deixar o visual com um ar mais sofisticado.

O sucesso do modelo não acontece por acaso. Muitos conteúdos de moda apontam que a cor caiu no gosto do público por funcionar como um neutro moderno, ideal para quem quer fugir do branco tradicional, mas ainda busca um calçado versátil para o dia a dia.

Por que o “doce de leite” virou o novo coringa

Na prática, o tênis nessa tonalidade entrega um efeito que muita gente procura: ele mantém o look leve, mas com um toque mais “arrumado”.

Por ser uma cor quente e discreta ao mesmo tempo, o caramelo dá destaque na medida certa, sem pesar na produção.

A tendência também acompanha um movimento mais amplo da moda, que vem apostando em tons neutros e terrosos como alternativa para quem quer praticidade, mas não abre mão de estilo.

Com o que ele combina

O que explica a febre é que o tênis doce de leite funciona como peça-chave em várias combinações. Ele vai bem com jeans, looks monocromáticos e até roupas mais formais. Entre os conjuntos mais usados estão:

Jeans claro e escuro;

Peças de alfaiataria;

Vestidos e saias;

Tons neutros, como branco, preto, cinza e bege;

Cores como azul-marinho e verde-oliva.

Por isso, muita gente tem visto esse modelo como uma alternativa para quem quer substituir o tênis branco sem perder a facilidade de montar o look.

Tendência que já virou aposta de marca

O avanço da tendência também aparece no mercado. Algumas marcas e lojas já tratam “doce de leite” como nome de cor e até como categoria de produto, o que indica que o tom deixou de ser apenas um detalhe de moda e passou a ser uma escolha buscada pelo público.

Com esse cenário, o tênis doce de leite deve continuar aparecendo com força em 2026, principalmente entre quem quer um visual casual, moderno e pronto para qualquer ocasião, sem complicação.

