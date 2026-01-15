O melhor horário para lavar roupa se você quer reduzir a conta de energia, segundo engenheiros

Escolher o período certo para usar a máquina de lavar pode diminuir o consumo elétrico e gerar economia ao longo do mês

Gabriel Yuri Souto - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@isabellemesquita)

Na tentativa de aliviar o peso da conta de luz, muitos consumidores buscam mudanças simples na rotina doméstica. O uso da máquina de lavar roupas é uma delas.

O que pouca gente sabe é que o horário escolhido para lavar roupa interfere diretamente no valor pago pela energia elétrica. Essa diferença ocorre por causa do sistema de tarifas adotado no Brasil.

As concessionárias utilizam tarifas diferenciadas ao longo do dia, com preços que variam conforme a demanda da rede elétrica. Quanto maior o consumo simultâneo, mais cara tende a ser a energia.

Segundo engenheiros do setor elétrico, os horários fora do pico, geralmente entre 22h e 8h, concentram menor demanda. Nesse período, a energia costuma ser mais barata e o uso de eletrodomésticos se torna mais econômico.

Por isso, lavar roupas durante a madrugada ou em horários alternativos ao longo do dia pode ajudar a reduzir os custos mensais, sem exigir mudanças no equipamento ou no hábito de consumo.

Os especialistas alertam que o pior momento para usar a máquina é durante o horário de pico, quando muitas residências consomem energia ao mesmo tempo. Nesse intervalo, as tarifas são mais elevadas.

Estudos indicam que o consumo fora do pico pode gerar uma economia média de até 3,5% na conta de luz. Embora pareça pouco, o valor faz diferença ao longo do ano.

Vale destacar que essa estratégia é válida apenas em dias úteis. Em fins de semana e feriados, as concessionárias costumam considerar todos os horários como pico.

