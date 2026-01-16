Restaurante Ypê, no Castro’s Park Hotel, promove Feijoada Especial de Carnaval em Goiânia

Evento contará com um buffet completo, pensado para agradar todos os paladares

Damara Dantas - 16 de janeiro de 2026

Restaurante Ypê, no Castro’s Park Hotel, promove Feijoada Especial de Carnaval em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Restaurante Ipê, localizado no Setor Oeste em Goiânia, convida o público para uma experiência que promete unir tradição, boa gastronomia e o clima contagiante do Carnaval.

No dia 14 de fevereiro, a partir das 12h30, o espaço será palco da Feijoada Especial de Carnaval, evento que celebra um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira em um ambiente festivo e familiar.

O evento contará com um buffet completo, pensado para agradar todos os paladares. Entre as opções, estarão saladas frescas e elaboradas, entradas e petiscos variados, além de nove tipos de feijoada, oferecendo diferentes sabores e combinações.

O cardápio inclui ainda acompanhamentos quentes cuidadosamente selecionados e uma ilha de sobremesas com opções especiais. Para completar a experiência, caipirinhas e bebidas tropicais estarão liberadas durante o evento.

A programação musical fica por conta da cantora Beajú e Banda, que apresentarão um repertório repleto de clássicos do samba raiz, garantindo a animação e transformando o restaurante em um verdadeiro esquenta de Carnaval.

Pensando no conforto das famílias, o evento também contará com brinquedoteca com monitoria e atividades recreativas, permitindo que as crianças se divirtam enquanto os adultos aproveitam a feijoada e a música ao vivo.

O ambiente do Restaurante Ipê receberá uma decoração especial com temática carnavalesca, criando uma atmosfera alegre e acolhedora para os convidados.

Serviço

Evento: Feijoada Especial de Carnaval – Restaurante Ipê

Data: 14 de fevereiro

Horário: A partir das 12h30

Local: Restaurante Ipê – Castro’s Park Hotel

Endereço: Avenida República do Líbano, nº 1520, Setor Oeste – Goiânia (GO)

Política do evento:

Cancelamentos de pedidos pagos serão aceitos até 7 dias após a compra, desde que solicitados com até 48 horas de antecedência do início do evento. A edição de participantes poderá ser realizada uma única vez, até 24 horas antes do evento.