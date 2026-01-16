Tempestades, rajadas de ventos e raios: veja como será final de semana em Goiás

Segundo prognóstico, haverá sol e variação de nebulosidade ao longo da data

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2026

A previsão aponta risco de temporais mais fortes em parte do país, com chance de chuva volumosa, ventania e transtornos ao longo do dia (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As chuvas com intensidade e risco potencial de tempestades, com acumulados de até 40 mm por dia, além de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios, devem prevalecer em pelo menos 34 municípios de Goiás no próximo sábado (17). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo o prognóstico, o dia será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, a combinação entre calor e umidade favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas, que poderão ser volumosas.

As regiões Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — e Centro, onde estão Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo, devem registrar acumulados de até 25 mm.

Já as regiões Oeste, que inclui Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, e Sul — onde estão Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis — podem atingir até 20 mm de chuva.

Paralelamente, as regiões Norte, que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia, e Leste, que reúne municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, devem registrar volumes em torno de 15 mm.

Veja as cidades com risco de tempestade:

Acreúna

Adelândia

Americano do Brasil

Anicuns

Araçu

Aruanã

Avelinópolis

Cachoeira de Goiás

Campestre de Goiás

Campos Verdes

Castelândia

Cezarina

Edéia

Firminópolis

Guapó

Indiara

Inhumas

Itaguari

Itauçu

Jandaia

Joviânia

Maurilândia

Mossâmedes

Nazário

Nova Glória

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Paraúna

Porteirão

Santa Bárbara de Goiás

São João da Paraúna

Turvânia

Turvelândia

Varjão

Goiânia

