Tempestades, rajadas de ventos e raios: veja como será final de semana em Goiás

Segundo prognóstico, haverá sol e variação de nebulosidade ao longo da data

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
A previsão aponta risco de temporais mais fortes em parte do país, com chance de chuva volumosa, ventania e transtornos ao longo do dia segundo Inmet
A previsão aponta risco de temporais mais fortes em parte do país, com chance de chuva volumosa, ventania e transtornos ao longo do dia (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As chuvas com intensidade e risco potencial de tempestades, com acumulados de até 40 mm por dia, além de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios, devem prevalecer em pelo menos 34 municípios de Goiás no próximo sábado (17). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo o prognóstico, o dia será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, a combinação entre calor e umidade favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas, que poderão ser volumosas.

As regiões Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — e Centro, onde estão Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo, devem registrar acumulados de até 25 mm.

Já as regiões Oeste, que inclui Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, e Sul — onde estão Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis — podem atingir até 20 mm de chuva.

Paralelamente, as regiões Norte, que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia, e Leste, que reúne municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, devem registrar volumes em torno de 15 mm.

Veja as cidades com risco de tempestade: 

  • Acreúna

  • Adelândia

  • Americano do Brasil

  • Anicuns

  • Araçu

  • Aruanã

  • Avelinópolis

  • Cachoeira de Goiás

  • Campestre de Goiás

  • Campos Verdes

  • Castelândia

  • Cezarina

  • Edéia

  • Firminópolis

  • Guapó

  • Indiara

  • Inhumas

  • Itaguari

  • Itauçu

  • Jandaia

  • Joviânia

  • Maurilândia

  • Mossâmedes

  • Nazário

  • Nova Glória

  • Palmeiras de Goiás

  • Palminópolis

  • Paraúna

  • Porteirão

  • Santa Bárbara de Goiás

  • São João da Paraúna

  • Turvânia

  • Turvelândia

  • Varjão

  • Goiânia

