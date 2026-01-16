Tempestades, rajadas de ventos e raios: veja como será final de semana em Goiás
Segundo prognóstico, haverá sol e variação de nebulosidade ao longo da data
As chuvas com intensidade e risco potencial de tempestades, com acumulados de até 40 mm por dia, além de rajadas de vento superiores a 50 km/h e incidência de raios, devem prevalecer em pelo menos 34 municípios de Goiás no próximo sábado (17). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).
Segundo o prognóstico, o dia será marcado por sol e variação de nebulosidade. No entanto, a combinação entre calor e umidade favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas, que poderão ser volumosas.
As regiões Sudoeste — que abrange cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de Goiás, Montividiu e Chapadão do Céu — e Centro, onde estão Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Goianira, Inhumas e Senador Canedo, devem registrar acumulados de até 25 mm.
Já as regiões Oeste, que inclui Iporá, São Luís de Montes Belos, Cidade de Goiás, Jussara, Aragarças, Montes Claros de Goiás e Bom Jardim de Goiás, e Sul — onde estão Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Pires do Rio, Goiatuba e Quirinópolis — podem atingir até 20 mm de chuva.
Paralelamente, as regiões Norte, que engloba Porangatu, Uruaçu, Minaçu, Campinorte, Niquelândia e São Miguel do Araguaia, e Leste, que reúne municípios como Luziânia, Formosa, Cristalina, Planaltina, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, devem registrar volumes em torno de 15 mm.
Veja as cidades com risco de tempestade:
-
Acreúna
-
Adelândia
-
Americano do Brasil
-
Anicuns
-
Araçu
-
Aruanã
-
Avelinópolis
-
Cachoeira de Goiás
-
Campestre de Goiás
-
Campos Verdes
-
Castelândia
-
Cezarina
-
Edéia
-
Firminópolis
-
Guapó
-
Indiara
-
Inhumas
-
Itaguari
-
Itauçu
-
Jandaia
-
Joviânia
-
Maurilândia
-
Mossâmedes
-
Nazário
-
Nova Glória
-
Palmeiras de Goiás
-
Palminópolis
-
Paraúna
-
Porteirão
-
Santa Bárbara de Goiás
-
São João da Paraúna
-
Turvânia
-
Turvelândia
-
Varjão
-
Goiânia
