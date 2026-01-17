6 nomes clássicos que são lindos e apontados como tendência em 2026

Depois de décadas sumidos das certidões, nomes antigos voltaram a ganhar espaço por serem elegantes, raros e cheios de personalidade

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Tem nome que atravessa gerações e nunca perde o charme, mesmo quando passa um tempo fora de moda.

Só que, em 2026, a tendência é justamente o retorno desses nomes bem clássicos, com cara de família tradicional e uma força que faz diferença.

Eles voltam porque carregam história, soam mais sofisticados e também porque muita gente quer fugir dos nomes repetidos.

Além disso, são escolhas que deixam a criança com um nome marcante desde cedo, sem parecer invenção do momento.

A seguir, veja seis nomes clássicos, antigos e lindos que estão sendo vistos como tendência para 2026.

1- Bernadette

É um nome forte, elegante e raro, com aquele ar europeu que chama atenção sem precisar de exagero. Ele tem presença e passa muita personalidade.

2- Odete

Odete tem cara de nome refinado e ao mesmo tempo firme, daqueles que você escuta e lembra na hora. Está voltando justamente por ser diferente e clássico de verdade.

3- Heloísa

Apesar de nunca ter sumido totalmente, Heloísa voltou com força por ser antigo, romântico e bem sonoro. É o tipo de nome que combina com qualquer fase da vida.

4- Celeste

Celeste tem um charme delicado e um toque poético, além de ser um nome que parece leve sem ser comum. É clássico e tem uma beleza discreta.

5- Amélia

Amélia voltou a ser desejado porque tem tradição, doçura e um som elegante. É aquele nome antigo que virou moderno de novo, sem perder a essência.

6- Adelaide

Adelaide é antigo, imponente e raro, mas continua lindo. Ele tem um ar sofisticado e combina com quem quer um nome diferente, mas com história.

No fim, esses nomes mostram uma tendência clara para 2026. O clássico antigo voltou com força, porque é bonito, tem presença e foge do óbvio sem parecer modinha.

