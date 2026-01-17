Homem mata esposa e tira a própria vida durante visita a familiares, em Itumbiara

Casal residia em Goiatuba e viajou para passar o final de semana na cidade

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Cristiana Lopes da Silva, de 44 anos, foi morta pelo marido a tiros. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (17) foi marcada por uma tragédia familiar que chocou os moradores do Setor Novo Horizonte, em Itumbiara. Um homem, identificado como Flávio Lopes de Lima, de 40 anos, matou a esposa, Cristiana Lopes da Silva, de 42, e tirou a própria vida logo em seguida.

O crime ocorreu em uma residência na Rua Presidente Dutra. De acordo com informações apuradas pelo Portal 6, o casal residia em Goiatuba e havia chegado a Itumbiara por volta das 18h de sexta-feira (16) para passar o final de semana com parentes.

Testemunhas, que são irmãos da vítima, relataram que a chegada do casal foi tranquila. Eles chegaram a sair brevemente para visitar familiares de Flávio e retornaram sem demonstrar qualquer tipo de conflito aparente. Por volta da 01h da manhã, Flávio teria saído sozinho e retornado pouco tempo depois.

O silêncio da madrugada foi interrompido pelo som dos disparos de arma de fogo. Ao correrem para ver o que havia acontecido, os familiares já encontraram Cristiana e Flávio caídos no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas, ao chegar no local, a equipe médica pôde apenas constatar o óbito de ambos. Flávio teria utilizado uma pistola Taurus G2C 9mm para balear a esposa e, na sequência, atirar contra a própria cabeça.

A arma utilizada no crime, que ainda continha uma munição no carregador, foi recolhida e entregue aos peritos do Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a remoção dos corpos.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC) de Itumbiara. Informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado por uma traição, descoberta por Flávio.

