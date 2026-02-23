Sine anuncia mais de 450 vagas de trabalho em Anápolis para contratação imediata

Posições são para diversos cargos, com ou sem experiência, além de abranger diversos níveis de ensino

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2026

Unidade do Sine em Anápolis, localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias. (Foto: Reprodução)

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) anunciou que está com 452 vagas abertas para contratações em Anápolis. As oportunidades são para diversas áreas que podem ser com ou sem experiência.

Dentre estas, as principais oportunidades são para auxiliar de linha de produção (210), servente de obras (40), promotor de vendas (06), ajudante de carga e descarga de mercadorias (03), assistente de vendas (03), auxiliar de administrativo (03), auxiliar de expedição (03), empregado doméstico nos serviços gerais (03) e operador de máquinas fixas em geral (03).

Há ainda vagas para prensista (02), trabalhador no cultivo de flores (02), almoxarife (01), arquivista (01), barman (01), cozinheiro de restaurante (01), cuidador de idosos (01), empregado doméstico diarista (01), marceneiro (01), motorista de caminhão (01) e salgadeiro (01).

Os interessados em participar do processo de seleção devem procurar o Sine Anápolis, localizado na Av. Senador José Lourenço Dias, número 333, Centro.

O atendimento na unidade é de forma presencial e não precisa de agendamento. O horário de atendimento é das 08h às 17h de segunda a sexta-feira.

