Hospital Estadual em Goiânia anuncia processo seletivo para regime CLT com salários de até R$ 9,4 mil

Seleção inclui análise curricular e prova oral, ambas com caráter classificatório e eliminatório

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2026

Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia (Foto: Igor Guimarães/ISG)

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu inscrições para um novo processo seletivo com 28 vagas destinadas à formação de cadastro reserva, em Goiânia.

A unidade oferece oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.678,85 a R$ 9.428,40. As inscrições são gratuitas e ocorrem presencialmente entre os dias 2 e 5 de março.

Os interessados devem comparecer à sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, das 9h às 14h.

O candidato precisa preencher ficha de cadastro e apresentar documento de identidade, comprovante de escolaridade, currículo e documentos que comprovem experiência profissional.

A seleção inclui análise curricular e prova oral, ambas com caráter classificatório e eliminatório. O hospital contratará os aprovados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e realizará as convocações conforme a demanda da unidade.

Todas as vagas

O processo contempla os cargos de analista administrativo, analista da qualidade, analista de suporte, analista financeiro/custos, assistente de comunicação, assistente financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, biomédico, enfermeiro CME/CC, enfermeiro da qualidade, enfermeiro de curativos, enfermeiro de educação continuada e enfermeiro do NHVE

Há ainda vagas para enfermeiro do trabalho, enfermeiro gestor de leitos, enfermeiro pediátrico, enfermeiro SCIH, engenheiro clínico 30h, farmacêutico, faturista, fonoaudiólogo, maqueiro, técnico de laboratório, técnico transfusionista, tutor de campo, tutor de nutrição e tutor de psicologia.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.