Justiça mantém até 20% das vagas para mulheres no concurso público da Polícia Penal de Goiás

Colegiado entendeu que a diferenciação é proporcional à natureza da atividade

Pedro Ribeiro - 24 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Policia Penal)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) manteve, por unanimidade, a regra que reserva até 20% das vagas para mulheres no concurso da Polícia Penal e, no mínimo, 80% para homens.

A decisão foi tomada pelo Órgão Especial da Corte, que rejeitou pedido de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Estadual nº 14.237/2002.

O relator, desembargador Itaney Francisco Campos, considerou válida a diferenciação prevista na norma.

Segundo o entendimento do colegiado, a divisão de vagas é justificada pela natureza da função, que envolve custódia, vigilância e procedimentos que demandam adequação entre o sexo do servidor e das pessoas privadas de liberdade.

A decisão garante a continuidade do certame conforme previsto no edital.

