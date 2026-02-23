Reta final de inscrições para processo seletivo do IF Goiano com salários de até R$ 8 mil

Seleção acontece em duas etapas, que já têm datas e dinâmicas definidas

Natália Sezil - 23 de fevereiro de 2026

Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está na reta final de inscrições para um processo seletivo que busca professor substituto.

A oportunidade é para a área de História, no campus de Catalão, no Sul do estado. O salário pode variar de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, a depender da qualificação do profissional.

O prazo para inscrições segue até às 23h59 da próxima sexta-feira (27). Interessados devem realizar a candidatura pelo site ps.ifgoiano.edu.br. A taxa é de R$ 50.

A seleção acontece em duas etapas. A primeira delas consiste em prova de desempenho didático, com caráter eliminatório e classificatório.

Trata-se de uma aula expositiva, baseada em um assunto sorteado. A segunda fase é uma prova de títulos, que tem caráter apenas classificatório.

A contratação é temporária, com prazo de seis meses, mas pode ser prorrogada até o limite de dois anos, segundo a necessidade do IF Goiano.

Conforme o cronograma, o resultado preliminar do processo seletivo será divulgado no dia 06 de março. O anúncio do resultado final está previsto para o dia 09 do mesmo mês.

Mais informações, como os conteúdos programáticos e a descrição do cargo, estão disponíveis no edital e anexos, que podem ser acessados clicando aqui.

