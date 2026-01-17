Médico mata outros dois médicos a tiros em frente a restaurante em Barueri (SP)

Segundo a polícia, o autor dos disparos, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, 44, foi preso em flagrante

Folhapress - 17 de janeiro de 2026

De acordo com o boletim de ocorrência, Silva Filho foi preso em flagrante por homicídio e foi solicitada sua prisão preventiva. (Foto: Reprodução)

ISABELA PALHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um médico matou outros dois colegas de profissão a tiros em frente a um restaurante na avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (16).

Segundo a polícia, o autor dos disparos, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, 44, foi preso em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 22h, quando Silva Filho encontrou com Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius Dos Santos Oliveira, 35. Os três começaram a discutir dentro do restaurante e uma equipe da Guarda Civil chegou a ser acionada.

Os guardas disseram ter questionado se Silva Filho estava armado, mas ele negou. No entanto, quando Gomes e Oliveira saíram do restaurante, ele sacou uma pistola 9 mm e atirou contra eles.

Gomes, que trabalhava como cardiologista em um hospital de Barueri, foi atingido por oito tiros.

Oliveira levou dois tiros -ele atuava em unidades de saúde na cidade de Cotia. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, Silva Filho foi preso em flagrante por homicídio e foi solicitada sua prisão preventiva. Com ele, foi apreendida uma arma, documentos e R$ 16 mil.