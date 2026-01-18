Motorista morre preso às ferragens após colisão com ônibus na BR-020

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Colisão fatal ocorreu na altura de Alvorada do Norte, no Nordeste Goiano. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo (18) resultou na morte de um homem de 39 anos na BR-020, em trecho que passa por Alvorada do Norte, no Nordeste de Goiás.

A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre um ônibus de passageiros e um veículo utilitário Saveiro. A vítima ficou presa às ferragens.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus seguia no sentido Brasília, enquanto a Saveiro trafegava do distrito de Santa Maria em direção ao município de Alvorada do Norte.

Em determinado momento do trajeto, o veículo utilitário invadiu a pista contrária, provocando a batida frontal.

O condutor da Saveiro foi encontrado com múltiplas faturas, preso às ferragens e já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Alvorada do Norte esteve no local e confirmou o óbito.

No ônibus viajavam 58 passageiros, que não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a PRF interditou totalmente a rodovia para garantir a segurança e possibilitar o trabalho das equipes de resgate e perícia. O tráfego foi liberado após a conclusão dos procedimentos.

A Polícia Científica também compareceu ao local para a realização da perícia. Após a liberação da área, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, deixando-o sob responsabilidade da equipe pericial.

As causas exatas do acidente serão apuradas.

