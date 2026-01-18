Os signos que após um período difícil vão entrar melhor fase e se blindar de todas as coisas ruins

Depois de semanas de pressão, insegurança e cansaço emocional, alguns signos começam a sentir que a vida volta a andar com mais leveza

Layne Brito - 18 de janeiro de 2026

Emilly em Paris, disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

Nem todo mundo consegue explicar, mas tem fases em que parece que nada dá certo. Problemas acumulam, pessoas somem, planos travam e até a energia do corpo muda.

Só que o zodíaco indica que esse ciclo pesado está prestes a virar para alguns signos, que vão entrar em uma etapa mais estável e protegida.

A tendência agora é de reconstrução interna. Quem passou por desgaste emocional ou por decepções começa a se fortalecer, criar limites e se blindar do que não faz bem.

A sensação é de recomeço, mas com mais maturidade, mais calma e menos espaço para o caos.

Os signos que após um período difícil vão entrar melhor fase e se blindar de todas as coisas ruins

1. Áries

Você segurou muito mais do que queria, mesmo fingindo que estava tudo normal. A boa fase chega trazendo mais firmeza nas decisões e menos tolerância com o que te desgasta.

Sua energia volta com força, mas agora com inteligência emocional para não cair nos mesmos erros.

2. Câncer

Depois de tantos altos e baixos, você começa a se reorganizar por dentro. A fase melhora quando você entende que não precisa salvar ninguém e nem carregar o mundo nas costas.

O que antes te feria, agora vira aprendizado e te deixa mais blindado.

3. Virgem

Você vinha tentando controlar tudo, e isso te deixou esgotado. A mudança acontece quando você percebe que paz vale mais do que perfeição.

Essa nova fase traz clareza, ajustes práticos e uma sensação de alívio que você estava precisando há tempos.

4. Escorpião

Você passou por provações silenciosas e por desafios que pouca gente viu. Agora, entra em um momento de força e proteção, com mais domínio sobre suas emoções e menos espaço para pessoas tóxicas.

É fase de se fechar para o que é ruim e abrir caminho para o que é real.

5. Capricórnio

O peso das responsabilidades te deixou no limite, mas a virada vem com recompensas e estabilidade. Você vai perceber que nem tudo precisa ser difícil para dar certo.

A nova fase chega com soluções, segurança e um tipo de tranquilidade que você não sentia fazia tempo.

6. Peixes

Você absorveu dores que nem eram suas e isso te drenou. Agora, começa a se proteger melhor e a filtrar o que entra na sua vida. A fase melhora quando você escolhe se priorizar, se afastar do que confunde e fortalecer o que te faz bem.

No fim, essa virada não significa que tudo vai ficar perfeito, mas indica que esses signos vão atravessar os próximos dias com mais proteção emocional, mais lucidez e menos espaço para o que antes derrubava.

É como se a vida começasse a se organizar de novo, só que agora com você mais forte por dentro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!