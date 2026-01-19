Adeus, cartório: certidões de nascimento, casamento e óbito agora podem ser emitidas pela internet, sem sair de casa

Emitir documentos civis ficou mais fácil. Veja como solicitar certidões de nascimento, casamento e óbito online com total validade jurídica

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

Enfrentar filas quilométricas em cartórios e lidar com burocracias intermináveis está se tornando algo do passado. Agora, o cidadão brasileiro pode resolver pendências essenciais sem sequer levantar do sofá.

Essa facilidade é realidade desde 2019, graças à atualização do Decreto nº 9.929. A medida visa simplificar a vida do solicitante, mantendo a segurança e a autenticidade dos dados.

Documentos digitais com a mesma validade jurídica

As certidões digitais registram situações civis fundamentais, como nascimento, casamento e óbito. Elas apresentam exatamente a mesma validade legal que os documentos tradicionais impressos.

O documento é gerado em formato PDF e assinado digitalmente pelo cartório competente. Essa assinatura utiliza o certificado ICP-Brasil, garantindo que o arquivo seja oficial e aceito em órgãos públicos.

É importante destacar que a certidão digital é uma imagem fiel do registro em papel. Contudo, ela deve ser apresentada em seu formato digital para manter a comprovação de sua validade.

Esta modernização permite que processos jurídicos e administrativos ganhem uma agilidade inédita. O cidadão economiza tempo e recursos que seriam gastos com deslocamentos e esperas presenciais.

Passo a passo para solicitar sua certidão online

Para iniciar o pedido, basta acessar o portal oficial do Registro Civil e selecionar o documento desejado. O sistema é intuitivo e permite a busca por registros em todo o território nacional.

O login na plataforma pode ser feito de forma simplificada através da conta Gov.br. Também é possível realizar um cadastro direto no site ou utilizar um certificado digital próprio.

Após preencher os dados, o sistema gera uma taxa de emissão que varia conforme o serviço. O pagamento é flexível, aceitando Pix, boleto bancário ou cartão de crédito para maior comodidade.

Ao final do processo, você decide como deseja receber o documento solicitado. As opções incluem o download imediato do arquivo digital, o envio pelos Correios ou a retirada presencial.

