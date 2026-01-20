Cachorrinho é adotado como se fosse golden, mas, quando cresce, família percebe que ele ficou muito diferente

A expectativa de ter um Golden Retriever deu lugar à realidade de um "SRD Premium", mas o carisma do pet conquistou a internet e o coração da família

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A história da família de Karol Ribeiro, moradora do Rio de Janeiro, começou com a expectativa clássica de quem adota um filhote de raça. Todos ao redor juravam que o pequeno peludinho, de olhar doce e jeitinho tranquilo, era um legítimo Golden Retriever.

Nos primeiros dias, a casa parecia o cenário de um comercial de televisão. A família já projetava cenas do cão correndo elegantemente pelo quintal e atendendo a comandos com a postura nobre típica da raça.

Contudo, o tempo passou e a natureza seguiu seu próprio curso, trazendo dúvidas sobre a linhagem do animal. O que era para ser um “cão de catálogo” começou a revelar traços físicos que fugiam completamente do padrão esperado.

A transformação inesperada e o choque de realidade

Conforme o filhote crescia, o pelo, que deveria se tornar longo e dourado, tomou um caminho totalmente inesperado. A cor mudou drasticamente e o focinho começou a ficar mais comprido do que o previsto para um Golden.

A família tentou manter a esperança viva, acreditando que o pet estava apenas passando por uma fase de transição. “Vai mudar quando trocar o pelo”, repetiam, enquanto observavam a postura do animal ficar cada vez mais parecida com a de um vira-lata.

Eventualmente, a realidade tornou-se impossível de ignorar para quem frequentava a casa. A família percebeu, então, que se tratava de um caso do famoso “SRD Premium”, um legítimo vira-lata carismático com zero pedigree, mas 100% de charme. A surpresa, longe de ser uma decepção, acabou se tornando o momento mais engraçado da rotina familiar.

Do “falso” pedigree ao tesouro da casa

A família de Karol logo percebeu que o engano foi a melhor surpresa que poderiam ter recebido. O pet pode não ter nascido com a linhagem de um campeão de exposições, mas conquistou o título de tesouro da residência.

O amor e as risadas superaram qualquer expectativa sobre raças puras ou comportamentos pré-definidos. Eles concluíram que a única raça que realmente importa é a do “melhor amigo”, independentemente da aparência física.

Essa história prova que o laço entre humanos e animais não depende de certificados ou padrões estéticos. O carinho diário e a lealdade do cão mostraram que o valor de um companheiro é imensurável e vai além de qualquer rótulo.

Sucesso nas redes sociais e identificação coletiva

Karol decidiu compartilhar a evolução do seu pet em seu perfil no TikTok, mostrando o antes e o depois do animal. O vídeo rapidamente viralizou, acumulando risadas e comentários de pessoas que passaram por situações idênticas.

A legenda “é família…” resumiu com bom humor a aceitação daquela figura única que mudou a dinâmica da casa. Os internautas não pouparam elogios ao “SRD Premium”, destacando que a beleza dele é indiscutível.

Muitos seguidores se identificaram com a clássica situação de adotar um filhote “de raça” que revela sua verdadeira identidade com o tempo. A publicação serviu para exaltar o carisma dos vira-latas e a alegria que eles trazem para qualquer lar.

Confira a história completa e veja a transformação do pet no vídeo abaixo:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!