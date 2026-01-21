Enquanto a Geração Z trava, tem um grupo avançando: essa é a nova “idade do mercado”, segundo recrutadores
Recrutadores voltam o olhar para profissionais com mais de 55 anos, mas o grupo enfrenta alguns problemas na volta ao trabalho
Enquanto a Geração Z estampa manchetes por dificuldades de adaptação e crises de produtividade, uma mudança demográfica silenciosa altera o eixo do mercado.
Profissionais com mais de 55 anos estão se tornando o novo centro das discussões sobre sustentabilidade econômica e previdenciária.
Pela primeira vez na história recente, o desemprego entre as pessoas mais maduras começou a superar a faixa dos adultos jovens.
Essa inversão de padrões históricos acontece justamente quando o mundo clama para que as pessoas trabalhem por mais tempo.
O fenômeno revela um paradoxo cruel entre a necessidade de experiência e a resistência das empresas em contratar talentos sêniores.
O mercado agora encara o desafio de reintegrar essa força de trabalho que, embora disponível, enfrenta barreiras invisíveis.
A inversão histórica nas taxas de desocupação
Historicamente, trabalhadores com 55 anos ou mais apresentavam as menores taxas de desemprego em comparação aos mais jovens. Em 1994, por exemplo, a diferença era de quase dez pontos percentuais a favor dos mais velhos.
Essa vantagem competitiva desapareceu em 2023, consolidando uma tendência preocupante para o ano de 2026.
Estudos apontam que a taxa de desocupação para este grupo agora é maior do que a média dos adultos entre 25 e 54 anos.
A situação ocorre mesmo em cenários de melhora geral na economia e na criação de novas vagas. Mais pessoas estão sendo contratadas pelas empresas, mas os profissionais maduros parecem ter ficado para trás na fila de oportunidades.
O drama do desemprego de longa duração
O maior problema para quem passou dos 55 anos não é apenas perder o emprego, mas a dificuldade extrema em retornar.
Quase 60% dos desempregados nessa faixa etária estão há mais de um ano sem conseguir uma nova colocação.
Esse índice é drasticamente superior ao registrado entre os jovens e adultos de meia-idade.
A reintegração tornou-se um processo complexo, marcado por menos oportunidades e um tempo de espera que consome as economias familiares.
Estatísticas indicam que a recolocação para o profissional sênior exige uma persistência que muitos não conseguem manter. O mercado acaba perdendo um capital intelectual valioso enquanto o grupo enfrenta a ociosidade forçada.
Muitos desses trabalhadores buscam desesperadamente voltar ao mercado para garantir a futura aposentadoria.
No entanto, o hiato entre a qualificação oferecida e o que as empresas buscam parece estar aumentando.
O retorno amargo: salários menores e cargos básicos
Quando finalmente conseguem uma nova vaga, esses profissionais se deparam com uma realidade financeira chocante.
Ao ingressarem em novas empresas, o salário médio chega a cair mais de 50% em comparação ao que ganhavam anteriormente.
Além da perda salarial, o nível de responsabilidade também costuma sofrer um rebaixamento significativo. Muitos executivos e gerentes experientes acabam sendo contratados para funções de nível inicial ou operacional.
A precariedade se manifesta também nos modelos de contratação, com o aumento de vínculos temporários ou intermitentes.
Essa situação gera um sentimento de insatisfação e a constante busca por uma ocupação que condiga com a trajetória vivida.
O mercado de 2026 exige uma nova mentalidade para aproveitar o potencial dessa “geração prateada”.
Sem políticas de inclusão geracional, o desperdício de talentos continuará sendo um dos maiores gargalos da economia moderna.
