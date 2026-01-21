Entenda por que passou a ser recomendado jogar dente de alho no vaso sanitário

Prática simples e pouco conhecida ganhou espaço por ajudar na limpeza, no controle de odores e até no combate a bactérias de forma natural

Layne Brito - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Jogar um dente de alho no vaso sanitário pode parecer estranho à primeira vista, mas a prática tem sido cada vez mais recomendada como um truque caseiro para ajudar na higiene do banheiro.

A explicação está nas propriedades naturais do alho, amplamente conhecidas por sua ação antibacteriana e antifúngica.

O alho contém alicina, uma substância liberada quando o dente é cortado ou levemente amassado.

Esse composto é reconhecido por sua capacidade de combater micro-organismos, o que ajuda a reduzir a proliferação de bactérias e fungos no vaso sanitário, especialmente em áreas onde a limpeza convencional nem sempre alcança com facilidade.

Ao ser colocado no vaso, geralmente durante a noite, o dente de alho age de forma gradual enquanto permanece em contato com a água.

No dia seguinte, basta acionar a descarga normalmente. Muitas pessoas relatam redução de odores desagradáveis e sensação de maior frescor no ambiente, sem o uso de produtos químicos fortes.

Outro ponto que chama atenção é o aspecto sustentável da prática. O alho surge como uma alternativa natural a desinfetantes industrializados, que podem conter substâncias agressivas tanto para a saúde quanto para o meio ambiente.

Por isso, o truque tem sido adotado principalmente por quem busca soluções mais ecológicas para a rotina doméstica.

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que o método não substitui a limpeza tradicional do banheiro. O uso do alho deve ser encarado como um complemento, auxiliando na manutenção da higiene, e não como única forma de limpeza.

Para quem deseja testar, a recomendação é utilizar um dente de alho descascado e levemente amassado, colocado diretamente no vaso antes de dormir, repetindo o processo uma ou duas vezes por semana.

Caso haja entupimentos frequentes ou problemas na tubulação, o ideal é evitar práticas alternativas e buscar orientação adequada.

Simples, acessível e natural, o uso do dente de alho no vaso sanitário mostra como soluções caseiras antigas continuam ganhando espaço na rotina moderna, aliando praticidade, economia e cuidado com o ambiente.

