Calendário com as melhores datas para comprar passagem aérea mais barata em 2026 é divulgado
Algumas oportunidades seguem padrões que passam despercebidos pela maioria das pessoas
Um calendário estratégico com as melhores datas para comprar passagens aéreas mais baratas em 2026 começou a circular na internet e fez sucesso entre os seguidores nas redes sociais.
A proposta é simples: mostrar que o preço das passagens não depende apenas da antecedência, mas também de períodos específicos do ano em que companhias aéreas e programas de fidelidade costumam liberar condições mais vantajosas.
O levantamento considera datas ligadas a aniversários de companhias aéreas, programas de milhagem, campanhas promocionais recorrentes e eventos do setor.
Historicamente, esses períodos concentram ações comerciais planejadas, com redução de tarifas, bônus de pontos ou maior disponibilidade de assentos promocionais, beneficiando quem acompanha o mercado com atenção.
Diferente das promoções de última hora, que geralmente atendem a poucos trechos e horários restritos, essas datas estratégicas permitem planejamento real.
Comprar com base no calendário reduz o risco de pagar valores inflacionados, comuns em períodos de alta demanda, feriados prolongados e férias escolares.
Especialistas da área de turismo explicam que o comportamento das companhias segue padrões previsíveis.
Para equilibrar oferta e demanda ao longo do ano, as empresas utilizam datas específicas para estimular vendas futuras, especialmente em meses considerados de baixa ou média procura.
Quem entende essa lógica deixa de comprar por impulso e passa a agir com estratégia. A recomendação é salvar o calendário, planejar viagens com antecedência e alinhar datas com flexibilidade sempre que possível.
Confira o calendário na íntegra:
