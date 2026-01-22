Influenciadora de Anápolis emociona a internet ao mostrar momento de carinho com a avó diagnosticada com Alzheimer

Registro destacou paciência, afeto e dedicação no dia a dia

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/@erikaandraadee)

Moradoras de Anápolis, a influenciadora Erika Andrade e a avó, Dona Iraci, de 75 anos, protagonizam um vídeo que tem emocionado milhões de pessoas nas redes sociais.

O registro mostra um momento de carinho entre as duas e conta com quase 40 milhões de visualizações em uma das publicações.

Nas imagens, Erika aparece abraçando a avó, diagnosticada com Alzheimer. Segundo a influenciadora, a doença surgiu de forma repentina.

Dona Iraci tinha uma vida ativa e, em pouco tempo, passou a apresentar o quadro que mudou completamente a rotina da família.

Em relatos feitos no Instagram, Erika contou que a avó não reconhece familiares e não se lembra do nome dos filhos nem da própria neta.

“Ela sabe que tem eu aqui pra cuidar, mas não sabe meu nome nem quem eu sou. Mesmo assim, com muita paciência, eu continuo cuidando dela”, afirmou.

A simplicidade do gesto e a relação de cuidado entre neta e avó têm gerado forte comoção, com milhares de comentários de apoio, empatia e identificação de pessoas que convivem com situações semelhantes.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Erika Andrade (@erikaandraadee)

