Não é gelo, nem babosa: dois ingredientes simples aliviam a queimação do sol

Truques simples e pouco conhecidos têm chamado atenção por ajudar a reduzir o desconforto causado pelo excesso de sol, sem recorrer às soluções mais óbvias

Layne Brito - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Depois de um dia de praia, piscina ou trabalho ao ar livre, é comum perceber a pele mais quente, vermelha e com aquela ardência típica de queimadura solar.

Muita gente tenta resolver com gelo ou babosa, mas duas alternativas simples, encontradas na maioria das casas, podem ajudar a amenizar o desconforto quando a queimadura é leve: chá preto e bicarbonato de sódio.

No caso do chá preto, a ideia é aproveitar o efeito calmante de seus compostos naturais e a sensação refrescante da compressa fria. O preparo é simples: faça o chá mais concentrado, espere esfriar completamente e leve à geladeira.

Depois, umedeça uma gaze ou pano limpo e aplique sobre a área afetada, sem esfregar. A compressa pode ser repetida algumas vezes ao dia para ajudar a aliviar a sensação de calor e ardência.

Já o bicarbonato deve ser usado com mais cuidado, sempre diluído em água. Ele costuma ser indicado em banhos frios ou compressas leves para reduzir incômodo e coceira.

Uma forma prática é dissolver uma pequena quantidade em água fria, umedecer um pano limpo e aplicar sobre a pele por alguns minutos. A aplicação deve ser suave, sem fricção, e a pele precisa ser enxaguada depois, evitando deixar resíduos.

Apesar de ajudarem em situações leves, esses métodos não substituem o básico: hidratar bem o corpo, evitar nova exposição ao sol e manter a pele hidratada.

Além disso, queimaduras com bolhas, dor forte, febre, mal-estar ou áreas muito extensas exigem atenção médica, pois podem indicar um quadro mais sério.

Em resumo, chá preto gelado e bicarbonato diluído podem ser aliados caseiros para aliviar a queimação do sol, desde que usados com moderação e com atenção aos sinais de gravidade

