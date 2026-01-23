Pais registram momento que mostra como nasce o amor entre irmãos

Flagrado pela câmera do quarto, o irmão mais velho vai até o berço, chama o bebê e transforma a rotina em cena de carinho

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento dentro de um quarto infantil tem emocionado quem assiste. Nas imagens, um bebê está no berço quando o irmão mais velho entra no ambiente e se aproxima, curioso e carinhoso.

A sequência é simples, mas cheia de significado. Entre frases espontâneas e gestos delicados, o registro mostra um tipo de afeto que parece nascer sem aviso — e conquistar todo mundo.

Um “oi, bebezinho” que virou cena de família

Logo que entra no quarto, o irmão mais velho vai direto ao berço. Ele se aproxima do bebê e fala com naturalidade: “Oi, bebezinho”. A fala, curta e doce, dá o tom do vídeo. Em poucos segundos, a interação vira o centro da cena.

O bebê permanece no berço enquanto o irmão tenta se comunicar de perto. A câmera capta o cuidado nos movimentos e a atenção voltada a cada reação.

Curiosidade, cuidado e a pergunta que os pais ouviram de longe

Depois de se aproximar, o irmão mais velho parece tentar entender o que está acontecendo. Em outro momento do vídeo, ele pergunta: “Que foi?”.

A sequência segue com o irmão ao lado do berço, ainda focado no bebê. A curiosidade infantil aparece como parte do carinho, sem pressa e sem drama.

Pouco depois, um adulto entra no quarto e chama pelo nome: “Eliel, que foi?”. A chegada muda a dinâmica, mas não interrompe o clima de cuidado.

O colo compartilhado que diz tudo

O adulto então retira o bebê do berço e se senta com ele em uma poltrona no quarto. O irmão mais velho acompanha cada movimento, de perto.

Já com o bebê no colo, a cena ganha um detalhe que resume o vídeo. O irmão se aproxima novamente e toca o bebê com delicadeza, como se quisesse participar daquele momento.

É um registro curto, mas marcante. A câmera mostra, sem encenação, como a presença do outro vira carinho — e como o amor entre irmãos começa nos gestos mais pequenos.

Confira a cena no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram

