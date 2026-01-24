Idosos com 60 anos ou mais ganham benefício do governo e ficam com menos uma conta para pagar

Desconto na conta de luz pode aliviar o bolso de quem vive com renda baixa, mas depende de regras e cadastro atualizado para funcionar

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

Um benefício social pode aliviar a conta de luz de famílias em situação de baixa renda, mas nem todo mundo sabe que precisa estar com o cadastro certo para ter o desconto (Foto: Divulgação/Equatorial)

Para muitos idosos, a conta de energia deixou de ser apenas mais um gasto do mês e passou a tirar o sono. Isso acontece porque, quando a renda vem de aposentadoria ou benefício social, qualquer aumento pesa no orçamento.

Nesse cenário, um benefício do governo federal que reduz a fatura, e pode até zerar o consumo em alguns casos, ganhou atenção em várias regiões do país.

A ajuda funciona pela Tarifa Social de Energia Elétrica, que o governo ampliou dentro do programa Luz do Povo. Pela regra atual, famílias que se enquadram no benefício podem ter isenção no consumo de energia até 80 kWh por mês. Com isso, a fatura pode cair bastante, principalmente em casas com consumo controlado.

Mesmo assim, ter 60 anos ou mais não garante o desconto de forma automática. Na prática, o idoso precisa cumprir critérios sociais e estar dentro das regras de renda.

Além disso, o benefício costuma depender do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualizado. Idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também entram no grupo atendido.

Depois que o sistema reconhece o direito, a distribuidora aplica o desconto direto na conta. Ainda assim, a fatura pode continuar trazendo cobranças como taxa de iluminação pública. Essas cobranças variam conforme o município e não entram sempre na isenção.

O governo informou que o programa terá uma nova etapa a partir de 1º de janeiro de 2026. Nessa fase, famílias de baixa renda com consumo de até 120 kWh por mês devem ter redução adicional com isenção de parte dos encargos setoriais.

Quem não enxergar o desconto na conta, mesmo com cadastro regular, pode procurar a distribuidora para conferir o vínculo do CPF.

