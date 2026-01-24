Placa chama atenção para hábito comum entre alunos de academia

Aviso no bebedouro viralizou ao proibir que clientes coloquem suplementos na água e virou assunto nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela /Instagram)

Quem frequenta academia sabe que o clima vai muito além dos aparelhos e do treino pesado. Entre uma série e outra, o espaço vira ponto de encontro, lugar de rotina e também cenário de situações que nem sempre passam despercebidas.

E foi justamente uma dessas cenas repetidas no dia a dia que fez uma academia tomar uma decisão inesperada, mas que acabou ganhando destaque nas redes sociais.

O motivo da repercussão foi um aviso fixado bem ao lado do bebedouro, com uma regra simples e direta.

Segundo os responsáveis pelo local, alguns alunos estavam colocando suplementos no equipamento, como se fosse normal misturar o produto ali mesmo.

A prática, porém, começou a incomodar. Além de alterar o gosto e a qualidade da água, o hábito também poderia comprometer a higiene do bebedouro, que é usado por todo mundo durante o treino.

Para evitar constrangimentos e deixar a orientação clara de uma vez por todas, a administração decidiu colocar uma placa com letras grandes, sem espaço para interpretação.

Na imagem compartilhada, o recado aparece em caixa alta e chama atenção pela firmeza:

“ATENÇÃO! PROIBIDO JOGAR SUPLEMENTO NO BEBEDOURO”.

O aviso viralizou rapidamente, justamente por expor um comportamento que parece comum em algumas academias, mas que nem todo mundo admite ver de perto.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!