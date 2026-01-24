Placa chama atenção para hábito comum entre alunos de academia

Aviso no bebedouro viralizou ao proibir que clientes coloquem suplementos na água e virou assunto nas redes sociais

Placa em academia chama atenção para hábito comum entre os alunos
(Foto: Captura de tela /Instagram)

Quem frequenta academia sabe que o clima vai muito além dos aparelhos e do treino pesado. Entre uma série e outra, o espaço vira ponto de encontro, lugar de rotina e também cenário de situações que nem sempre passam despercebidas.

E foi justamente uma dessas cenas repetidas no dia a dia que fez uma academia tomar uma decisão inesperada, mas que acabou ganhando destaque nas redes sociais.

O motivo da repercussão foi um aviso fixado bem ao lado do bebedouro, com uma regra simples e direta.

Segundo os responsáveis pelo local, alguns alunos estavam colocando suplementos no equipamento, como se fosse normal misturar o produto ali mesmo.

A prática, porém, começou a incomodar. Além de alterar o gosto e a qualidade da água, o hábito também poderia comprometer a higiene do bebedouro, que é usado por todo mundo durante o treino.

Para evitar constrangimentos e deixar a orientação clara de uma vez por todas, a administração decidiu colocar uma placa com letras grandes, sem espaço para interpretação.

Na imagem compartilhada, o recado aparece em caixa alta e chama atenção pela firmeza:

“ATENÇÃO! PROIBIDO JOGAR SUPLEMENTO NO BEBEDOURO”.

O aviso viralizou rapidamente, justamente por expor um comportamento que parece comum em algumas academias, mas que nem todo mundo admite ver de perto.

Placa em academia chama atenção para hábito comum entre os alunos

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

