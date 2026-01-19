Por que colocar leite na frigideira ao fritar ovos funciona

Truque simples cria vapor, melhora a textura do ovo e ajuda a controlar o ponto da gema sem alterar o sabor

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem já tentou fritar ovos sabe que o equilíbrio é delicado: clara bem passada, gema cremosa e nada de bordas queimadas. Um truque simples, que voltou a ganhar destaque nas redes sociais, promete resolver esse problema com um detalhe inesperado — um pouco de leite na frigideira.

Apesar de parecer estranho à primeira vista, o método tem explicação e, quando bem aplicado, realmente muda o resultado.

O efeito acontece por causa do vapor. Ao entrar em contato com a frigideira quente, o leite evapora de forma gradual e cria um ambiente mais úmido ao redor do ovo. Esse vapor ajuda a cozinhar a clara de maneira uniforme, sem ressecar, enquanto a gema aquece de forma mais controlada.

Na prática, a clara tende a ficar mais branca, macia e bem cozida, sem aquelas pontas duras e queimadas que surgem quando o calor está alto demais. A gema, por sua vez, permanece cremosa por mais tempo, facilitando atingir o ponto desejado sem pressa ou risco de passar do ponto.

O truque é especialmente útil para quem prefere gema mole ou levemente cremosa, mas não abre mão de uma clara totalmente cozida. Ele também ajuda a reduzir problemas comuns do preparo, como o ovo grudar na frigideira ou queimar antes de terminar de cozinhar por completo.

O uso do leite não transforma o ovo em algo diferente nem altera o sabor. A quantidade deve ser pequena, apenas o suficiente para gerar vapor, e não para cozinhar o alimento dentro do líquido. O objetivo é criar umidade, não substituir o óleo ou a manteiga.

O método funciona tanto para ovos fritos tradicionais quanto para preparos simples do dia a dia, como acompanhamentos de arroz, sanduíches ou torradas. Há quem utilize a técnica também em ovos mexidos, justamente pelo controle maior da textura.

Quanto ao tipo de frigideira, o truque é versátil. Ele pode ser feito em frigideiras comuns ou antiaderentes, desde que o fogo esteja moderado. Calor excessivo e leite em excesso são os principais erros — quando evitados, o resultado tende a ser um ovo mais bonito, macio e fácil de acertar.

No fim das contas, trata-se de um daqueles pequenos segredos de cozinha que não exigem habilidade especial, mas fazem diferença no prato. Um simples detalhe que transforma um preparo cotidiano em algo muito mais bem resolvido.

