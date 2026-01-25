Goiás ganhará novo voo da Latam direto para Caldas Novas

Itinerário deve sair do maior aeroporto do país com voos regulares

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2026

Avião da Latam. (Foto: Rafael Luiz Canossa/Wikimedia Commons)

A companhia aérea Latam anunciou que o estado de Goiás ganhará um novo voo que sairá de São Paulo para Caldas Novas ainda em 2026.

Conforme a empresa, a nova rota sairá do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), o maior do país, para a importante cidade turística goiana.

Além disso, foi revelada a informação que os voos devem começar a partir do mês de junho, época próxima às férias escolares e que costuma ter bastante movimentação de turistas de todo o país.

Vale destacar que o aeroporto de Caldas Novas, oficialmente denominado Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães, recebe cerca de 90 mil pessoas anualmente e é o segundo maior terminal de passageiros de Goiás. Ele fica atrás apenas do Aeroporto Internacional Santa Genoveva em Goiânia.

Por fim, há o detalhe de que as rotas serão operadas por aeronaves Airbus A320, modelo de grande porte que pode acomodar até 180 passageiros, conforme a Latam.

Expansão

Caldas Novas não é a única cidade que está nos planos da companhia aérea para 2026. Ainda em janeiro, a empresa lança uma nova rota que parte de Guarulhos para Uberaba (MG), com três voos por semana.

Em maio, as operações da Latam se expandem para rotas entre o mesmo aeroporto paulista e Juiz de Fora (MG), além de uma outra linha entre Brasília e Campina Grande (PB), com voos diários nos dois pontos.

Vale ressaltar que todos estes voos também serão operados por Airbus A320.

Por fim, a empresa também anunciou que fará voos para Amsterdã, na Holanda, a partir de abril; Bruxelas, na Bélgica, a partir de junho; e para a Cidade do Cabo, na África do Sul, a partir de setembro.

Todas estas novas rotas terão três voos semanais e serão operadas por aeronaves Boeing 787.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!