Criança é internada após 22 crises de diarreia depois de visitar parques aquáticos em Caldas Novas

Quadro evoluiu rapidamente para desidratação severa e família precisou interromper férias após piora do quadro de saúde

Pedro Ribeiro - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um menino de 2 anos, morador de Araquari, Santa Catarina, precisou ser internado em um hospital de Uberlândia, Minas Gerais, após apresentar um quadro grave de desidratação durante uma viagem em família a Caldas Novas.

Em um único dia, a criança chegou a registrar 22 episódios de diarreia, além de vômitos frequentes.

Segundo a mãe, a influenciadora Jessica Inácio , a família havia visitado dois parques aquáticos nos primeiros dias da viagem. Na terceira noite, os filhos passaram mal.

A irmã mais velha apresentou melhora rápida, mas o menino teve piora progressiva, com diarreia praticamente contínua e sinais evidentes de desidratação.

A família buscou atendimento médico ainda em Goiás, onde a criança recebeu soro na veia e foi liberada.

Sem melhora, os pais decidiram interromper a viagem e retornar para Santa Catarina, parando em Uberlândia para nova avaliação.

No local, após exames e agravamento do quadro, o menino foi internado e transferido para um hospital infantil, onde permaneceu por quatro dias em isolamento.

Os exames apontaram uma virose que evoluiu para infecção intestinal. Após ajustes na medicação e na alimentação, o quadro começou a regredir e a criança recebeu alta.

Em casa, a recuperação segue de forma gradual, com uso de probióticos.

A família afirma que a experiência serviu de alerta para cuidados redobrados em locais com grande concentração de pessoas, especialmente durante a alta temporada.

“A gente mora no litoral e sabe que existe virose em praia, mas nunca imaginou que isso pudesse acontecer em um parque aquático”, afirmou a mãe do garoto.

