Truque para fazer arroz soltinho, sem fogo e ainda economizando gás

Técnica usa apenas o calor da fervura para finalizar o cozimento, dispensando o fogo e reduzindo o consumo de gás no preparo do arroz

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

Um truque que vem circulando na internet tem chamado atenção de quem busca praticidade na cozinha e, principalmente, economia no fim do mês.

A promessa é direta: preparar arroz soltinho sem precisar manter o fogão ligado até o final do cozimento, usando apenas o calor residual e o vapor acumulado dentro da panela.

O método começa do jeito que a maioria das pessoas já conhece. Primeiro, o arroz é refogado normalmente, como em um preparo tradicional do dia a dia.

A diferença aparece no momento em que a panela começa a ferver. Assim que a água entra em ebulição, a orientação é desligar o fogo imediatamente.

Em seguida, entra o “pulo do gato”: com o objetivo de segurar o calor, a panela é abafada.

No passo a passo mostrado no vídeo, a pessoa coloca um pano de prato sobre a panela e, por cima, retorna a tampa ao lugar, criando uma espécie de “isolamento” para manter o vapor trabalhando.

A partir daí, a recomendação é simples: marcar 20 minutos no relógio e aguardar.

Durante o teste, a própria narração deixa claro que havia desconfiança sobre o resultado. “Eu vi essas dicas pela internet, hein? Vamos ver se funciona”, comenta.

A expectativa era descobrir se, mesmo sem fogo, o arroz realmente chegaria ao ponto certo apenas com o calor já acumulado.

Passados os 20 minutos, a panela é aberta diante da câmera, em um momento de curiosidade e suspense.

E o resultado surpreende: o arroz aparece cozido e com aparência soltinha. “Não é que deu certo? Eu não estava nem um pouco confiante”, relata, mostrando o conteúdo e reforçando o efeito do truque.

A proposta tem ganhado força justamente por unir duas coisas que quase todo mundo quer: economizar gás e reduzir o tempo de fogão ligado, sem mudar o básico do preparo.

No fundo, a técnica se apoia em um princípio simples: o vapor e o calor residual conseguem continuar o cozimento quando a panela permanece bem vedada e abafada.

Com a popularização desse tipo de dica, o vídeo tem sido compartilhado como alternativa para quem cozinha com frequência, especialmente em rotinas corridas.

E, pelo menos nesse teste, a tentativa que parecia “boa demais para ser verdade” terminou com o arroz pronto — e com a surpresa de quem resolveu experimentar.



