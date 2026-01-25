Últimos dias de inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 5,1 mil

Seleção busca profissionais com nível médio ou superior, para vagas em diferentes áreas de atuação

Natália Sezil - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

São os últimos dias de inscrições para quem deseja se candidatar ao processo seletivo promovido pela Prefeitura de Alto Horizonte, no Norte goiano, que oferece salários de até R$ 5,1 mil.

A seleção busca preencher 19 vagas na área da Educação, com oportunidades distribuídas entre nível médio e superior. O prazo vai até a próxima terça-feira (27).

A remuneração varia de acordo com o cargo, ficando entre R$ 2.634, R$ 3.650 e R$ 5.161, com carga de 30h a 40h semanais.

O processo seletivo busca profissionais que possam ser monitor educacional (10 vagas), professor pedagogo (05), nutricionista (01), fonoaudiólogo (01), psicólogo (01) ou assistente social (01). Os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Interessados precisam se candidatar pessoalmente, na sede da Prefeitura de Alto Horizonte, localizada na rua Genipapo, no Centro da cidade. O local funciona das 08h às 11h e das 13h às 17h.

É preciso levar os formulários disponíveis nos anexos II e III do edital, cópias autenticadas de documentos pessoais e de comprovação de escolaridade, currículo atualizado e comprovantes de experiência.

A seleção acontece em etapa única, por prova de títulos. Portanto, considera critérios como formação técnica e acadêmica, cursos de capacitação, e experiência profissional na área do cargo desejado.

O processo seletivo deve ser homologado no dia 06 de fevereiro, com convocações acontecendo a partir do dia 09 do mesmo mês. Mais informações estão disponíveis no edital.

