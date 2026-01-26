Mutirão de empregos oferece mais de 200 vagas com salários de até R$ 3 mil em Anápolis

Oportunidades são destinadas a candidatos com idade a partir de 18 anos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho

Imagem mostra sede antiga da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a empresa Fortek disponibiliza, nesta segunda-feira (26), mais de 200 vagas de emprego para contratação imediata. As remunerações, somadas aos benefícios, podem chegar a até R$ 3 mil.

O processo seletivo será realizado no Teatro Municipal, situado no Centro Administrativo de Anápolis, na Praça 31 de Julho, região Central da cidade.

As oportunidades são destinadas a candidatos com idade a partir de 18 anos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

As vagas contemplam diferentes áreas, incluindo ajudante de produção, operador de empilhadeira, separador de grãos e auxiliar de limpeza, entre outras funções.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 98469-9686.

