Mutirão de empregos oferece mais de 200 vagas com salários de até R$ 3 mil em Anápolis
Oportunidades são destinadas a candidatos com idade a partir de 18 anos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho
Uma parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a empresa Fortek disponibiliza, nesta segunda-feira (26), mais de 200 vagas de emprego para contratação imediata. As remunerações, somadas aos benefícios, podem chegar a até R$ 3 mil.
O processo seletivo será realizado no Teatro Municipal, situado no Centro Administrativo de Anápolis, na Praça 31 de Julho, região Central da cidade.
As oportunidades são destinadas a candidatos com idade a partir de 18 anos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
As vagas contemplam diferentes áreas, incluindo ajudante de produção, operador de empilhadeira, separador de grãos e auxiliar de limpeza, entre outras funções.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 98469-9686.
