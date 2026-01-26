Pai é preso em Anápolis por oferecer dinheiro para transar e fazer “nudes” da filha adolescente com I.A
Homem foi localizado e detido no exato momento em que chegava para culto em igreja na Vila Jaiara
Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na noite deste domingo (25), em Anápolis. Ele é investigado por importunação sexual contra a própria filha, uma adolescente com quem ele nunca teve proximidade, mas que passou a procurar recentemente sob o pretexto de retomar o vínculo familiar.
A investigação aponta que o suspeito iniciou os contatos através de mensagens de texto, alegando inicialmente que queria ser um pai presente. No entanto, o tom das conversas mudou rapidamente para conteúdos de cunho sexual.
O homem teria chegado a oferecer dinheiro para tentar convencer a filha a manter relações sexuais com ele.
Segundo a DPCA, o indivíduo utilizou ferramentas de inteligência artificial para simular fotos pornográficas da adolescente, enviando as montagens para a vítima.
Ele agia de forma estratégica, apagando as mensagens assim que percebia que a filha as tinha visualizado, na tentativa de não deixar rastros.
Entretanto, a adolescente agiu com rapidez ao perceber a gravidade da situação. Ela utilizou a função de gravação de tela do aparelho celular para registrar toda a ação do pai antes que o conteúdo fosse deletado.
Com as provas em mãos, ela relatou os fatos imediatamente à mãe, que procurou a delegacia para formalizar a denúncia.
O homem foi localizado e detido no exato momento em que chegava para um culto em uma igreja evangélica no bairro Vila Jaiara.
Conforme a polícia, o suspeito ainda possui uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional e segue à disposição da Justiça.
