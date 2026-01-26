Pai é preso em Anápolis por oferecer dinheiro para transar e fazer “nudes” da filha adolescente com I.A

Homem foi localizado e detido no exato momento em que chegava para culto em igreja na Vila Jaiara

Samuel Leão - 26 de janeiro de 2026

Pai foi preso pela DPCA em Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na noite deste domingo (25), em Anápolis. Ele é investigado por importunação sexual contra a própria filha, uma adolescente com quem ele nunca teve proximidade, mas que passou a procurar recentemente sob o pretexto de retomar o vínculo familiar.

A investigação aponta que o suspeito iniciou os contatos através de mensagens de texto, alegando inicialmente que queria ser um pai presente. No entanto, o tom das conversas mudou rapidamente para conteúdos de cunho sexual.

O homem teria chegado a oferecer dinheiro para tentar convencer a filha a manter relações sexuais com ele.

Segundo a DPCA, o indivíduo utilizou ferramentas de inteligência artificial para simular fotos pornográficas da adolescente, enviando as montagens para a vítima.

Ele agia de forma estratégica, apagando as mensagens assim que percebia que a filha as tinha visualizado, na tentativa de não deixar rastros.

Entretanto, a adolescente agiu com rapidez ao perceber a gravidade da situação. Ela utilizou a função de gravação de tela do aparelho celular para registrar toda a ação do pai antes que o conteúdo fosse deletado.

Com as provas em mãos, ela relatou os fatos imediatamente à mãe, que procurou a delegacia para formalizar a denúncia.

O homem foi localizado e detido no exato momento em que chegava para um culto em uma igreja evangélica no bairro Vila Jaiara.

Conforme a polícia, o suspeito ainda possui uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas e violência doméstica. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional e segue à disposição da Justiça.

