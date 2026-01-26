Repelente caseiro: misturinha simples e poderosa ajuda a afastar mosquitos gastando pouco de forma fácil e rápida

Receita usa cravo-da-índia e uma mistura simples para virar borrifador repelente e ajudar a afastar mosquitos sem gastar muito

Gustavo de Souza - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Uma tarde no parque ou uma viagem para o campo são ótimos planos para se afastar da correria da cidade, se conectar com a natureza e acalmar a mente. Mas quase sempre essas experiências contam com um convidado que ninguém convidou: os mosquitos e pernilongos. Para quem quer uma alternativa prática e barata para afastá-los, uma misturinha caseira pode ajudar a afastar os insetos sem complicação.

A solução é feita à base de cravo-da-índia vira um borrifador de uso rápido. O passo a passo é feito com materiais básicos e sem exigir equipamentos especiais.

Ao final, você ganha um líquido pronto para aplicar e reaplicar, especialmente em momentos em que os mosquitos costumam atacar mais. E o melhor: com preparo fácil e resultado surpreendente.

O ingrediente-chave da receita e por que ele faz diferença

O ponto central da mistura é o cravo-da-índia, colocado dentro de um frasco com meio litro de álcool etílico 70% (ítem comum de ser achado em casa) para incorporar sua essência ao líquido e escurecer a solução. A garrafa deve ser reservada por quatro dias.

No preparo mostrado, a mistura é agitada para acelerar a incorporação do cravo ao líquido. A solução fica visivelmente mais escura, indicando que o ingrediente já “trabalhou” no conteúdo. O recomendado é chacoalhar ao menos duas vezes por dia, para acelerar o processo.

Depois disso, entra uma etapa importante para o resultado final: separar o cravo do líquido. Isso evita que os pedaços fiquem no borrifador e atrapalhem na hora de usar.

Como preparar a misturinha e transformar em borrifador

Após o tempo determinado, quando a solução já está bem escurecida, ela é coada com uma peneira, retirando o excesso de cravos e passa para um reservatório temporário.

Com o líquido já coado, ele é transferido para um recipiente com ajuda de funil, podendo ser outro de sua escolha ou o mesmo frasco de antes. Essa etapa reduz sujeira e desperdício, além de deixar o preparo mais rápido.

Na sequência, é acrescentado o último ingrediente, o óleo corporal, que aqui tem o papel de ser o fixador da mistura na nossa pele. Qual óleo comprar e quanto colocar vai da preferência de cada um, lembrando que quanto mais óleo colocado, mais viscosa o repelente fica. Assim, seus fatores de hidratação e fixação aumentam, mas pode incomodar as pessoas que não gostam de sentir a pele escorregadia ou oleosa.

E, para finalizar, use o funil para transferir seu repelente (ou parte dele) para alguma embalagem ou frasco de borrifador vazio. Recipientes como esses são ideais para a aplicação de produtos desse cunho.

Onde aplicar e cuidados básicos para usar sem dor de cabeça

Com o borrifador pronto, a ideia é usar a solução de forma prática no dia a dia, reaplicando quando necessário. Como o formato é spray, a aplicação fica rápida e ajuda a atingir áreas específicas.

Para evitar incômodos, vale manter cuidados simples: evitar contato com olhos e boca, não aplicar em feridas e manter longe do alcance de crianças. Se a intenção for usar no corpo, um teste em uma pequena área antes pode ajudar a reduzir risco de irritação.

Também é importante guardar o frasco bem fechado e em local seguro, para manter o conteúdo preservado e evitar vazamentos. Assim, a mistura fica pronta para quando os mosquitos resolverem aparecer.

