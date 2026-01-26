Virada de clima em Anápolis: queda da Rubra contrasta com embalo do Galo no Goianão

Próxima rodada do campeonato terá desafios fora de casa para ambas as equipes

Augusto Araújo - 26 de janeiro de 2026

Enquanto Anapolina perdeu para o Goiás, Anápolis venceu o CRAC na última rodada. (Fotos: Divulgação)

A 5ª rodada do Goianão foi de grande contraste e bastante mudança na tabela para os clubes de Anápolis.

Isso porque, no sábado (24), a Anapolina sofreu uma dura derrota jogando em casa. No Jonas Duarte, o Goiás superou os mandantes por 2 a 0, com gols de Luiz Felipe e Anselmo Ramon.

Dessa forma, a Rubra caiu três posições na classificação geral, se encontrando agora na 5ª colocação, com os mesmos 09 pontos que estava.

Contudo, a Xata ainda se encontra na zona de promoção para a fase de mata-mata, que vai até a 8ª colocação.

Já o Esmeraldino subiu para a 3ª posição, chegando aos 11 pontos, atrás apenas da surpreendente ABECAT Ouvidorense e do Vila Nova, ambos com 12 pontos.

Embalou?

Por outro lado, o Anápolis emendou a segunda vitória seguida no Goianão e dá sinais de estar embalando na competição.

No domingo (25), o Galo da Comarca superou o CRAC, com gols de Vinicius Spaniol e João Borim, ambos no segundo tempo.

Dessa forma, o Tricolor da Boa Vista se manteve na 7ª posição geral, agora com 07 pontos conquistados. O Leão do Sul, entretanto, está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.

Próximos jogos

A Anapolina volta a campo na quarta-feira (28), indo até o Sudoeste Goiano para enfrentar a Jataiense, em Jataí, no estádio Arapucão.

O desafio deve ser duro, tendo em vista que os donos da casa ocupam a 6ª posição, logo atrás da Rubra, com 8 pontos conquistados.

Já o Anápolis terá o próximo desafio na quinta-feira (29) também longe da cidade de origem. O Galo vai até Goiatuba, para enfrentar o time que carrega o mesmo nome do município.

Este, porém, é o lanterninha do Goianão, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos. Contudo, o Tricolor deve ir com força máxima, para tentar continuar a boa fase.

