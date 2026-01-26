Virada de clima em Anápolis: queda da Rubra contrasta com embalo do Galo no Goianão
Próxima rodada do campeonato terá desafios fora de casa para ambas as equipes
A 5ª rodada do Goianão foi de grande contraste e bastante mudança na tabela para os clubes de Anápolis.
Isso porque, no sábado (24), a Anapolina sofreu uma dura derrota jogando em casa. No Jonas Duarte, o Goiás superou os mandantes por 2 a 0, com gols de Luiz Felipe e Anselmo Ramon.
Dessa forma, a Rubra caiu três posições na classificação geral, se encontrando agora na 5ª colocação, com os mesmos 09 pontos que estava.
Contudo, a Xata ainda se encontra na zona de promoção para a fase de mata-mata, que vai até a 8ª colocação.
Já o Esmeraldino subiu para a 3ª posição, chegando aos 11 pontos, atrás apenas da surpreendente ABECAT Ouvidorense e do Vila Nova, ambos com 12 pontos.
Embalou?
Por outro lado, o Anápolis emendou a segunda vitória seguida no Goianão e dá sinais de estar embalando na competição.
No domingo (25), o Galo da Comarca superou o CRAC, com gols de Vinicius Spaniol e João Borim, ambos no segundo tempo.
Dessa forma, o Tricolor da Boa Vista se manteve na 7ª posição geral, agora com 07 pontos conquistados. O Leão do Sul, entretanto, está na vice-lanterna, com apenas dois pontos.
Próximos jogos
A Anapolina volta a campo na quarta-feira (28), indo até o Sudoeste Goiano para enfrentar a Jataiense, em Jataí, no estádio Arapucão.
O desafio deve ser duro, tendo em vista que os donos da casa ocupam a 6ª posição, logo atrás da Rubra, com 8 pontos conquistados.
Já o Anápolis terá o próximo desafio na quinta-feira (29) também longe da cidade de origem. O Galo vai até Goiatuba, para enfrentar o time que carrega o mesmo nome do município.
Este, porém, é o lanterninha do Goianão, com apenas um ponto conquistado em cinco jogos. Contudo, o Tricolor deve ir com força máxima, para tentar continuar a boa fase.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!